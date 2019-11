Torino, 7 cessioni a gennaio

Sette esuberi nel Torino in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Toronews in cima alla lista c'è Simone Edera, alla ricerca di spazio: a gennaio troverà una nuova sistemazione per giocare e rilanciarsi dopo mesi in panchina. Verso l'addio anche Parigini, in scadenza: a gennaio potrebbe accordarsi con una società per andarsene a giugno a parametro zero.

In difesa Bonifazi è retrocesso nelle gerarchie di Walter Mazzarri: a lui sono interessati diversi club di serie a, tra cui la Spal. Valigie in mano anche per i giovani Singo, Buongiorno e De Angelis, ai margini del progetto di Sarri. Andranno in prestito in serie B o C. Da valutare la situazione di Vincenzo Millico, che è rimasto in estate ma ha trovato poco spazio in attacco: anche per lui si valuta il prestito.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 08:46