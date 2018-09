Manuel Lazzari è sempre nel mirino del Torino.

L’esterno della Spal è stato protagonista di un’ottima partita contro i granata, che li ha convinti a provare l’assalto decisivo già a gennaio.

Come riporta Torinogranata.it, in estate Cairo e Petrachi ci avevano provato più di una volta a portarlo sotto la Mole, ma si sono scontrati con la ferma volontà dei biancoazzurri di non cederlo.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 23:20