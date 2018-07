Torino, Acquah rifiuta l'Empoli

Si complica la trattativa tra Torino e Empoli per Rade Krunic.

Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi aveva provato ad inserire Afriyie Acquah nella trattativa ma, secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista ghanese non gradirebbe la destinazione toscana. L’ex giocatore di Parma e Samp attende offerte in Premier League che, al momento, non sono ancora arrivate.

Il Torino non ha intenzione però di arrendersi e prepara una nuova proposta: il cartellino di Joel Obi (richiesto da Aurelio Andreazzoli) più un conguaglio economico.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 16:30