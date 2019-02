Torino, allenamento personalizzato per Djidji

Come riporta il sito ufficiale del Torino, Walter Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni a tema in allenamento. Successivamente programma atletico per i calciatori reduci dalla vittoriosa sfida contro l'Udinese e partita a tempo e campo ridotti per gli altri elementi a disposizione.

Parigini si è allenato regolarmente con il gruppo, mentre Djidji ha svolto una sessione personalizzata in palestra per gli esiti di un trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel match di domenica. Le condizioni del difensore sono da valutare la sua presenza contro il Napoli è in forte dubbio. Assente, invece, Meite, per sindrome influenzale.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 17:25