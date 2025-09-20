Torino-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita

Dove vedere Torino-Atalanta di Serie A 2025-26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Torino-Atalanta accende la 4a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 21 settembre 2025 dalle ore 15. In classifica il Torino è decimo con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta; gol 1 fatto, 5 subiti), mentre l’Atalanta è settima con 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi; 6 gol fatti, 3 subiti). I granata cercano continuità, la Dea vuole confermarsi anche in trasferta.

Probabili formazioni di Torino-Atalanta

A poche ore dal via, il Torino dovrebbe confermare il 3-4-3: attenzione alle corsie, dove Lazaro e Biraghi sono chiamati alla doppia fase di contenimento e impostazione per servire il tridente con Ngonge, Simeone e Vlasic. In mediana, regia ad Asllani con Casadei incursore; dietro, protezione affidata a Coco, Maripan e Ismajli. Possibile carta Zapata a gara in corso.

L’Atalanta va verso il 3-4-2-1: catena di destra con Bellanova e il dinamismo di de Roon, qualità tra le linee per Lookman e Sulemana a sostegno di Krstovic. In difesa guida Hien, con Djimsiti e Kossounou. Pesa la lista degli indisponibili, per cui non si escludono rotazioni e qualche ballottaggio last minute.

Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Lookman, Sulemana; Krstovic.

Gli indisponibili di Torino-Atalanta

Torino – Infortunati: Masina (infortunio muscolare), Schuurs (rottura del legamento crociato), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

– Infortunati: Masina (infortunio muscolare), Schuurs (rottura del legamento crociato), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato. Atalanta – Infortunati: Kolasinac (rottura del legamento crociato), Scamacca (infortunio al ginocchio), Bakker (rottura del legamento crociato), Ederson (infortunio al ginocchio), De Ketelaere (infortunio all’inguine), Scalvini (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Torino in risalita dopo il colpo esterno all’Olimpico di Roma contro i giallorossi, Atalanta reduce da due pari prima del poker sul Lecce.

Torino ko x ok Atalanta x x ok

Torino

Inter-Torino 5-0; Torino-Fiorentina 0-0; Roma-Torino 0-1.

Atalanta

Atalanta-Pisa 1-1; Parma-Atalanta 1-1; Atalanta-Lecce 4-1.

L’arbitro di Torino-Atalanta

Dirige Andrea Colombo di Como. In questa Serie A 2025-26 ha diretto 1 gara, con 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni e nessuna espulsione. Al VAR Guida. Attenzione al metro: media di 4 cartellini a partita e buona gestione dei duelli a centrocampo.

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: ZINGARELLI – BIANCHINI

IV: ARENA

VAR: GUIDA

AVAR: MARESCA

Pillole e curiosità sul match

Il recente equilibrio tra Torino e Atalanta accende un incrocio dal sapore tattico: i granata hanno ritrovato ossigeno con il successo sulla Roma e puntano a dare continuità davanti al proprio pubblico, mentre la Dea, quasi impeccabile in trasferta nell’anno solare, cerca conferme e punta a riscattare la pesante sconfitta in Champions League contro il Psg. Occhi su Simeone, rinfrancato dal gol, e su De Ketelaere, che in maglia nerazzurra ha spesso firmato giocate pesanti.

Storicamente, a Torino i bergamaschi hanno alternato strisce vincenti a stop brucianti: la chiave potrebbe essere nella gestione delle corsie, dove Bellanova e Zalewski possono incidere. Le statistiche raccontano un’Atalanta più manovriera e un Toro solido: la prima costruisce con possesso e pressing alto, il secondo punta su densità centrale e ripartenze. Dettagli, episodi e panchine potrebbero risultare decisivi.

Le ultime due a Torino hanno sorriso ai granata: la Dea non infila tre ko esterni consecutivi sul campo del Torino dal 2008-2014.

dal 2008-2014. Nei quattro incroci più recenti, il Torino ha già raccolto due vittorie: tanti successi quanti nelle precedenti 14 sfide.

ha già raccolto due vittorie: tanti successi quanti nelle precedenti 14 sfide. L’1-1 più recente ha interrotto una serie di gare senza pareggi: due segni “X” di fila tra Torino e Atalanta in A mancano dal 2017.

e in A mancano dal 2017. L’ Atalanta in trasferta nel 2025 ha perso una sola volta su 10, con media realizzativa altissima: è una macchina da gol lontano da Bergamo.

in trasferta nel 2025 ha perso una sola volta su 10, con media realizzativa altissima: è una macchina da gol lontano da Bergamo. Il Torino è tornato a segnare e a vincere: ora insegue il bis per eguagliare la miglior striscia dell’anno (due successi di fila).

è tornato a segnare e a vincere: ora insegue il bis per eguagliare la miglior striscia dell’anno (due successi di fila). Sequenze lunghe: la Dea è tra le squadre che più entrano in area dopo 10+ passaggi; il Toro è ancora a secco in questo tipo di sviluppo.

Transizioni: solo poche squadre hanno creato più tiri in contropiede dell’ Atalanta ; il Torino ha segnato proprio in ripartenza con la Roma.

; il ha segnato proprio in ripartenza con la Roma. Simeone sogna il bis consecutivo in A: contro la Dea ha segnato poco in carriera, ma la fiducia è in crescita.

sogna il bis consecutivo in A: contro la Dea ha segnato poco in carriera, ma la fiducia è in crescita. Da quando veste il nerazzurro, De Ketelaere è tra i migliori per percentuale realizzativa e marcature multiple.

Le statistiche stagionali di Torino e Atalanta

L’Atalanta guida nel possesso (58.5%) e nei tiri (41), con il 41.46% di conclusioni nello specchio e una media passaggi precisa (84.1%). Il Torino è più essenziale (possesso 37.7%, tiri 20) ma ha già collezionato 2 clean sheet e difende l’area con ordine. La Dea ha segnato 6 reti e concesso 3; i granata 1 gol fatto e 5 subiti. Duelli e palle inattive possono spostare l’ago, specie sulle catene laterali.

Torino Atalanta Partite giocate 3 3 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 1 – 1 – 1 1 – 2 – 0 Gol segnati 1 6 Gol subiti 5 3 Possesso palla (%) 37.7 58.5 Tiri totali 20 41 Tiri in porta 12 17 Precisione passaggi (%) 79.2 84.1 Clean sheet 2 —

Dove vedere Torino-Atalanta in TV o in streaming

• Partita: Torino-Atalanta

• Data: domenica 21 settembre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Torino

• Stadio: Olimpico Grande Torino

La gara è trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00.

FAQ Quando si gioca Torino-Atalanta e a che ora? Domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Torino-Atalanta? Allo stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi trasmette Torino-Atalanta in TV o streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Torino-Atalanta? L’arbitro è Andrea Colombo di Como; assistenti Zingarelli e Bianchini, IV Uomo Arena, VAR Guida, AVAR Maresca.