Torino da Baroni a D'Aversa, tifosi contro Cairo: tensione alle stelle e curva in sciopero nonostante la paura della B

La società granata ha annunciato l'esonero del tecnico e l'ingaggio del nuovo allenatore, ma la tensione resta alta e domenica contro la Lazio gli ultras continueranno a restare fuori dallo stadio

Quattro sconfitte nelle ultime sei partite, ultime due perse consecutivamente contro Bologna e Genoa. Il Torino esonera Marco Baroni e sceglie Roberto D’Aversa quale nuovo allenatore, ma le tensioni tra i tifosi granata e il presidente Urbano Cairo restano.

Torino, Cairo nel mirino

Una situazione che va avanti da tempo, e che non avrà fine ora che la classifica inizia a farsi preoccupante, anzi. Non sarà infatti il rischio di venire coinvolti nella lotta per non retrocedere a far desistere i tifosi dal contestare la dirigenza, in particolare il presidente Cairo, con cui i rapporti sono incrinati da tempo.

Torino, la protesta dei tifosi

La protesta dei gruppi organizzati del Torino contro il presidente Urbano Cairo non è più una semplice contestazione: è diventata un vero e proprio atto d’accusa che va avanti da anni e che oggi si traduce in uno stadio sempre più vuoto e in un clima irreale. Contro il Bologna la Curva Maratona è rimasta deserta, con i gruppi fuori dall’impianto invece che sugli spalti. Il messaggio è chiaro: il sostegno alla squadra continuerà in trasferta (a Genova infatti erano presenti oltre mille ultras granata), ma in casa la protesta proseguirà “fino a nuova comunicazione”, perché solo colpendo l’immagine e l’incasso del club si spera di scuotere un presidente ritenuto sordo da troppo tempo.

La tifoseria del Torino è stanca

I motivi dei dissidi vanno ricercati innanzi tutto da risultati mediocri e da una progettualità mai decollata, che stanno facendo allontanare dallo stadio non soltanto i gruppi organizzati, ma tutti i tifosi. Prevendite fiacche, stadio svuotato non solo dagli ultras, ma anche da una tifoseria stanca di sentirsi presa in giro. Molto probabilmente domenica prossima contro la Lazio si assisterà ad un altro sciopero del tifo da parte dei tifosi.

La decisione degli ultras granata

Già contro Lecce e Bologna gli ultras della Maratona hanno deciso di non entrare nello stadio, decisione che venne presa già nel novembre 2024 in occasione della sfida contro il Monza. Un mese dopo centinaia di tifosi provarono ad aspettare il presidente Cairo e i giocatori per contestarli, ma il contatto fu evitato utilizzano un’uscita secondaria.

Il Torino riparte da D’Aversa

E ora si riparte da D’Aversa. Prima l’esonero di Baroni, come annunciato nel comunicato: Il Torino Football Club comunica “di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra”. La società granata “ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”. L’ex mister di Verona e Lazio ha pagato la pesante sconfitta patita contro il Genoa e una situazione di classifica preoccupante, visto che Vlasic e compagni hanno raccolto solo 27 punti in 26 giornate di campionato.

Il comunicato del Torino

Poi, il benvenuto a D’Aversa: “Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 – si legge nella nota ufficiale diramata dal club granata – tutta la Società accoglie Roberto D’Aversa con il più cordiale: ‘Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro”. L’avventura del nuovo tecnico inizierà martedì con il primo allenamento al Filadelfia, mentre domenica alle 18 affronterà la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino.

Cosa cambia da Baroni a D’Aversa

Con l’esonero di Marco Baroni da allenatore del Torino sono saliti a quota sette i cambi di panchina in questa Serie A in questa stagione. Ora arriva l’ex tecnico di Parma, Lecce ed Empoli. L’idea di D’Aversa è quella di passare a un sistema più compatto, probabilmente 4-3-3 o 4-2-3-1, con maggiore aggressività in pressione e linee più strette. L’obiettivo immediato è fermare l’emorragia di punti e restituire fiducia a uno spogliatoio apparso smarrito.