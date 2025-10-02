Torino, Baroni all’ultima spiaggia contro la “sua” Lazio: De Rossi fa un favore alla Roma e Cairo ci pensa

Il futuro del tecnico granata appeso alla sfida contro i biancocelesti, la bandiera giallorossa pronto a subentrare: ha rinunciato ai soldi dei Friedkin per liberarsi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sarà la Lazio, sua squadra nella scorsa stagione, a decidere il futuro di Marco Baroni al Torino: il tecnico rischia l’esonero, Urbano Cairo potrebbe infatti sostituirlo con Daniele De Rossi che s’è liberato dal contratto con la Roma rinunciando ai soldi dei Friedkin.

Torino, Baroni si gioca tutto con la Lazio

Marco Baroni si giocherà il suo futuro al Torino nel match contro la Lazio, la squadra che ha allenato nella scorsa stagione. Dopo la sconfitta col Parma di lunedì, il tecnico granata rischia infatti l’esonero: Urbano Cairo si sarebbe già confrontato con gli altri dirigenti del Toro riguardo alla possibilità di procedere con l’esonero dell’allenatore. I granata in questo momento solo al 15° posto in serie A con 4 punti, frutto della vittoria sulla Roma, del pari contro la Fiorentina, e delle sconfitte subite contro Inter, Atalanta e Parma. Per Baroni sarà dunque decisivo l’incontro in programma all’Olimpico di Roma sabato pomeriggio.

De Rossi e l’accordo per liberarsi dalla Roma

Dovesse andare male, il Torino potrebbe separarsi da Baroni per affidarsi a Daniele De Rossi: l’allenatore romano s’è infatti liberato dal contratto con la Roma, che l’aveva esonerato nel settembre dello scorso anno, dopo sole quattro giornate di campionato. Il contratto dell’ex centrocampista con il club dei Friedkin scadeva nel 2027: De Rossi ha rinunciato a gran parte degli altri due anni di ingaggio che gli rimanevano (a circa 3 milioni di euro netti a stagione), ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha preteso che i suoi collaboratori ricevessero l’intero importo che la Roma si era impegnata a garantire loro fino al 2027.

Il no al Monza

Il gesto da gran signore di De Rossi, però, potrebbe essere motivato anche dalla consapevolezza che presto arriverà la chiamata del Torino. La stessa ragione potrebbe aver spinto il tecnico romano a dire no nei giorni scorsi a una proposta del Monza: DDR mira a tornare ad allenare in serie A, la squadra granata rappresenta un’occasione da non farsi sfuggire. Dopo l’esonero choc con la Roma dello scorso anno, dunque, De Rossi potrebbe avere la sua possibilità di riscatto in una piazza sfiduciata, scossa dalle contestazioni al presidente Cairo, ma pronta anche ad osannare chi fosse in grado di portare risultati.