Alex Berenguer è pronto a rimanere a Torino.

Grazie alle sue ultime soddisfacenti prestazioni in campionato, l’esterno offensivo granata è riuscito a convincere Walter Mazzarri nel meritarsi una conferma per la prossima stagione.

Lo spagnolo – arrivato in estate dall’Osasuna – ha collezionato 25 presenze in questa primo anno in Italia, condite da due reti e ben quattro assist.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 16:55