Torino-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino–Bologna accende la 25a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 15 febbraio 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Sfida di metà classifica dal peso specifico notevole: i granata sono 13° a 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte; 24 gol fatti, 42 subiti), i rossoblù 10° a 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 32 reti segnate, 31 incassate). Una gara da “equilibrio sottile”: per gli ospiti chance di rilancio europeo, per i padroni di casa punti preziosi per risalire.
- Probabili formazioni di Torino-Bologna
- Gli indisponibili di Torino-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Torino-Bologna
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Torino e Bologna
Probabili formazioni di Torino–Bologna
Verso un Torino con 3-5-2 conservativo ma pronto a ribaltare campo: in porta potrebbe esserci Paleari, con linea a tre guidata da Maripan, affiancato da Marianucci e Coco. Sulle corsie, opzione Pedersen a destra e Lazaro a sinistra; in mezzo regia di Ilkhan con gli strappi di Casadei e la qualità di Vlasic. Davanti, si va verso Kulenovic con Adams. Il quadro granata risente degli stop di Ismajli, Ilic e Savva. Nel Bologna, 4-3-3: Skorupski fra i pali, dietro coppia Vitik–Lucumi con Joao Mario e Miranda terzini; in mediana Freuler perno, con Bernardeschi e Ferguson mezzali. Tridente con Orsolini e Rowe ai lati di Dallinga. Out per acciacchi De Silvestri, Lykogiannis, Heggem; squalificato Pobega. Rotazioni possibili sulle fasce, ma l’ossatura dovrebbe restare questa.
- Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Kulenovic, Adams.
- Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Bernardeschi, Freuler, Ferguson; Orsolini, Dallinga, Rowe.
Gli indisponibili di Torino–Bologna
Qualche grana per entrambe. Il Torino perde pedine utili in costruzione e copertura, mentre il Bologna deve ovviare a una catena di sinistra decimata e a una squalifica pesante in mezzo. Scelte condizionate soprattutto sulle corsie e nelle rotazioni di metà gara.
- Torino – Infortunati: Ismajli (infortunio alla coscia), Ilic (problema alla schiena), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
- Bologna – Infortunati: De Silvestri (stiramento addominale), Lykogiannis (problema al bicipite femorale), Heggem (infortunio alla coscia). Squalificati: Pobega (squalifica per espulsione, 1 giornata).
Le ultime partite giocate
Torino reduce da un filotto altalenante ma con segnali casalinghi in ripresa; Bologna in flessione, chiamato a invertire un trend negativo fuori e dentro casa. Ritmi e solidità difensiva potrebbero indirizzare l’equilibrio iniziale.
|Torino
|x
|ok
|ko
|ko
|ko
|Bologna
|ko
|ko
|ko
|ko
|ok
Dettaglio degli ultimi cinque risultati:
- Torino
Atalanta–Torino 2-0; Torino–Roma 0-2; Como–Torino 6-0; Torino–Lecce 1-0; Fiorentina–Torino 2-2.
- Bologna
Verona–Bologna 2-3; Bologna–Fiorentina 1-2; Genoa–Bologna 3-2; Bologna–Milan 0-3; Bologna–Parma 0-1.
L’arbitro di Torino–Bologna
Designato il signor Fourneau: assistenti Colarossi – Yoshikawa, IV Mucera, VAR Nasca, AVAR Mariani. Nel 2025/26 ha diretto 7 gare in Serie A: 3 rigori assegnati, 29 ammonizioni, nessuna espulsione e 23 fuorigioco segnalati; media di circa 4.1 gialli a incontro. Direzione tendenzialmente lineare, attenzione ai contatti in area.
Informazioni interessanti
La recente storia del confronto racconta un Bologna spesso indigesto al Torino: imbattuto da cinque incroci con quattro clean sheet, i rossoblù arrivano però da una striscia nera in campionato e dovranno ritrovare brillantezza nella gestione dei momenti. L’andata si era chiusa sullo 0-0, risultato che potrebbe riproporsi in una sfida che, per tradizione recente in casa granata, non regala molti gol. I padroni di casa hanno riscoperto compattezza all’Olimpico Grande Torino, mentre gli emiliani, da inizio dicembre, faticano a tenere la barra dritta dietro e a capitalizzare davanti. Curiosità tattica: entrambe le squadre sono tra le più attive nelle sostituzioni e il match potrebbe decidersi proprio dalla panchina. Riflettori su Casadei, in crescita realizzativa nel 2026, e su Rowe, prolifico nelle conclusioni ma ancora a secco: due indizi chiave per leggere l’inerzia del match. E occhio ai contropiedi: i granata vivono (e soffrono) le transizioni come poche altre in A.
- Bologna imbattuto da cinque sfide contro il Torino in A (3V, 2N), con quattro gare senza subire gol: serie che ricorda quella storica del ’65-’68.
- Dopo lo 0-0 dell’andata, c’è la chance che Torino e Bologna pareggino entrambe le gare stagionali per la prima volta dal 2020/21.
- Il Torino non segna in casa ai rossoblù da due incroci: solo negli anni ’30 arrivò a tre partite interne di fila senza reti contro il Bologna.
- I granata, reduci dall’1-0 sul Lecce, potrebbero centrare due successi casalinghi di fila; doppio clean sheet interno che manca dal filotto marzo–maggio 2024.
- Gli emiliani hanno perso le ultime quattro di Serie A: la quinta di fila, in stagione, non capita dal 2011 (era Malesani).
- Da inizio dicembre 2025 il Bologna è fanalino per sconfitte (8 su 12) e gol subiti (23) in A.
- Torino top per reti in contropiede (sei, come Verona) ma anche il più punito in transizione (sei incassate).
- Record cambi: Bologna 119 sostituzioni, Torino 118. Rossoblù quasi sempre con i cinque slot esauriti.
- Casadei a quota tre reti nel 2026: suo primato nei top campionati, fra gli italiani è dietro solo a Colombo nel nuovo anno.
- Rowe guida i tiri in porta tra gli “a secco” di A: tanto volume, ora cerca la prima gioia.
Le statistiche stagionali di Torino e Bologna
Possesso medio: Torino 44,1%, Bologna 54,9%. I granata hanno segnato 24 gol e incassato 42, con 9 clean sheet; i rossoblù 32 fatti e 31 subiti, 6 gare a porta inviolata. Precisione al tiro diametralmente opposta: Torino 49,5% contro il 39,4% del Bologna. Pressioni: PPDA 13,4 per i granata, 10,8 per i rossoblù. Numeri che raccontano un Bologna più propositivo ma meno solido nell’ultimo mese, contro un Torino verticale e più cinico nello specchio.
Giocatori chiave: per il Torino i migliori marcatori sono Vlasic e Simeone (5), assistman Vlasic (3); più ammoniti Vlasic e Casadei (5). Clean sheet: Paleari 6, Israel 3. Nel Bologna guida i gol Orsolini (7), poi Castro (6); assist leader Holm e Cambiaghi (4). Più gialli Miranda (5); rossi a referto per diversi elementi (tra cui Holm e Cambiaghi). Clean sheet: Skorupski 3, Ravaglia 2.
|Torino
|Bologna
|Partite giocate
|24
|24
|Vittorie
|7
|8
|Pareggi
|6
|6
|Sconfitte
|11
|10
|Gol fatti
|24
|32
|Gol subiti
|42
|31
|Possesso palla (%)
|44,1
|54,9
|Tiri nello specchio
|104
|93
|Precisione tiri (%)
|49,5
|39,4
|Clean sheet
|9
|6
|Cartellini gialli
|46
|47
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Torino-Bologna?
-
Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Torino-Bologna?
-
Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino.
- Chi è l’arbitro di Torino-Bologna?
-
Francesco Fourneau. Assistenti: Colarossi–Yoshikawa; IV: Mucera; VAR: Nasca; AVAR: Mariani.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.