Torino-Cagliari, le probabili formazioni

Il lunch match di domenica 14 aprile vedrà il Torino di Walter Mazzarri ospitare il Cagliari di Maran. I Granata sono reduci da tre risultati utili consecutivi dopo la sconfitta all'Olimpico Grande Torino contro il Bologna. Zaza e compagni sono alla caccia di un posto in Europa e hanno bisogno di una vittoria contro i sardi che si trovano in una posizione molto tranquilla di classifica.

Per i padroni di casa ci sono pochi dubbi: solita difesa a tre con Izzo, Moretti e N'Koulou mentre sulla fascia destra De Silvestri sembra in vantaggio su Aina. Maran invece è pronto a schierare un 4-3-1-2 con Bradaric che torna in cabina di regia dal primo minuto.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Zaza. All.Mazzarri

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 14:27