Torino-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Cagliari di Serie A 2025-26, 17a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Torino e Cagliari aprono la 17a giornata della Serie A 2025-26 sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. È uno scontro salvezza: i granata sono 13° con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 16 gol fatti, 26 subiti), i rossoblù 15° a quota 15 (3 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 17 gol segnati, 23 incassati). Per il gruppo di casa serve continuità, per gli isolani punti pesanti lontano da Cagliari.

Probabili formazioni di Torino-Cagliari

Indicazioni della vigilia verso un Torino in 3-5-2: conferma tra i pali per Paleari, dietro asse centrale con Maripan e copertura di Tamèze e Ismajli. Sulle corsie Pedersen e Lazaro dovrebbero garantire ampiezza, con in mezzo Vlasic, Gineitis e Asllani a guidare palleggio e pressione. Davanti si va verso Adams–Zapata. Il Cagliari dovrebbe presentarsi con il 4-3-2-1: in porta Caprile, linea a quattro con Zappa, Deiola, Luperto, Palestra; in mediana regia a Prati con Adopo e Gaetano. A supporto di Kilicsoy, la trequarti potrebbe vedere Rog e Esposito. Tra gli indisponibili pesano le assenze di Schuurs e Belotti (LCA); Folorunsho in dubbio. Al momento non risultano squalificati.

Torino (3-5-2): Paleari; Tamèze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Asllani, Lazaro; Adams, Zapata.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Palestra; Adopo, Prati, Gaetano; Rog, Esposito; Kilicsoy.

Gli indisponibili di Torino-Cagliari

Assenze che pesano in entrambe: nel Torino fuori a lungo Schuurs, mentre Savva resta ai box. Nel Cagliari stop prolungati per Belotti e Felici, precauzione su Folorunsho (da valutare), mentre Zé Pedro e Rodriguez non sono al meglio. Situazione da monitorare fino alle ultime ore.

Torino – Indisponibili: Schuurs (rottura del legamento crociato anteriore), Savva (infortunio al ginocchio).

– Indisponibili: Schuurs (rottura del legamento crociato anteriore), Savva (infortunio al ginocchio). Cagliari – Indisponibili: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Ze Pedro (infortunio al ginocchio), Folorunsho (infortunio al ginocchio; in dubbio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Rodriguez (influenza).

Le ultime partite giocate

Torino reduce da alti e bassi: due successi nelle ultime cinque, ma tre ko pesanti. Cagliari alterna pareggi e partite punto a punto: rendimento in trasferta ancora da sbloccare. Sfida che può pesare sulla corsa alla salvezza.

Torino ko ko ko ok ok Cagliari x ko ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Torino ha raccolto 6 punti, il Cagliari 5. Dettaglio:

Torino

Torino-Como 1-5; Lecce-Torino 2-1; Torino-Milan 2-3; Torino-Cremonese 1-0; Sassuolo-Torino 0-1.

Cagliari

Cagliari-Genoa 3-3; Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0; Atalanta-Cagliari 2-1; Cagliari-Pisa 2-2.

L’arbitro di Torino-Cagliari

Dirige Daniele Doveri, assistenti Passeri e Scatragli, IV Tremolada, VAR Baroni, AVAR Sozza. In questa Serie A 2025-26 Doveri ha diretto 8 gare: 1 rigore assegnato, 35 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 4.5 cartellini a partita.

Pillole e curiosità sul match

La sfida tra Torino e Cagliari promette equilibrio e dettagli da non trascurare: i granata arrivano da un recente successo interno senza subire gol e hanno alzato il livello nelle transizioni, mentre i rossoblù restano pericolosi sulle palle alte e sulle corsie, pur faticando lontano da casa. La tradizione recente sorride ai granata, che tra le mura amiche hanno spesso blindato la porta contro i sardi. Attenzione a Vlasic, in grande continuità di rendimento, e al baby Kilicsoy, che ha rotto il ghiaccio con il gol e punta a ripetersi. L’ultimo turno dell’anno non è storicamente favorevole a entrambe: segnali alterni per il Torino, digiuno realizzativo recente per il Cagliari. In un contesto così, le palle inattive e i duelli aerei possono spostare l’inerzia, con i rossoblù molto incisivi di testa e i granata più abili a colpire in ripartenza. Il fattore ambientale e la tenuta difensiva saranno la chiave in 90 minuti dal peso specifico importante per la classifica.

Il Torino ha vinto due delle ultime tre contro il Cagliari in A: meglio che nelle 10 precedenti.

ha vinto due delle ultime tre contro il in A: meglio che nelle 10 precedenti. Due clean sheet interni di fila del Torino contro il Cagliari ; la terza volta consecutiva manca dal 1964-67.

contro il ; la terza volta consecutiva manca dal 1964-67. Torino reduce da un 1-0 casalingo: non infila due gare interne di fila senza gol subiti dal filotto di primavera 2024.

reduce da un 1-0 casalingo: non infila due gare interne di fila senza gol subiti dal filotto di primavera 2024. Cagliari , una sola vittoria nelle prime otto trasferte di questo campionato.

, una sola vittoria nelle prime otto trasferte di questo campionato. Il Torino non vince l’ultima dell’anno solare in A dal 2016: cinque pari e tre ko da allora.

non vince l’ultima dell’anno solare in A dal 2016: cinque pari e tre ko da allora. Il Cagliari non segna nell’ultima dell’anno da quattro stagioni: ultimo gol nel 2020.

non segna nell’ultima dell’anno da quattro stagioni: ultimo gol nel 2020. Torino al top in contropiede: 20 ripartenze registrate, secondo in A per reti da transizione.

al top in contropiede: 20 ripartenze registrate, secondo in A per reti da transizione. Cagliari tra le migliori per gol di testa (5); il Torino ne ha incassati cinque.

tra le migliori per gol di testa (5); il ne ha incassati cinque. Vlasic coinvolto in reti da cinque gare di fila: rincorre record granata dell’era a 20 squadre.

coinvolto in reti da cinque gare di fila: rincorre record granata dell’era a 20 squadre. Kilicsoy, classe 2005, già a segno: punta il bis da under 21 come non accadeva dal 2007/08.

Le statistiche stagionali a confronto

Nella stagione in corso il Torino ha segnato 16 gol e subito 26, con 7 clean sheet e possesso medio del 42.8%. Il Cagliari ha 17 reti all’attivo e 23 al passivo, 3 clean sheet e possesso 45.2%. I granata tirano di più (135 vs 121) e con maggiore precisione (50.4% vs 46.3%), i rossoblù producono più cross utili e sono più incisivi nel gioco aereo (5 gol di testa a 2). Più ammonizioni per gli isolani (41 a 27), più fuorigiochi (30 a 25).

Giocatori: per il Torino spiccano Vlasic e Simeone (4 gol), poi Adams (3) e Zapata (1); assist leader Vlasic (2). Tra i portieri granata: Paleari 4 clean sheet e Israel 3. Nel Cagliari guidano i gol Borrelli ed Esposito (3), con Palestra uomo-assist (3) e Gaetano/Zappa a quota 2. Caprile ha collezionato 3 clean sheet.

Torino Cagliari Partite giocate 16 16 Vittorie 5 3 Pareggi 5 6 Sconfitte 6 7 Gol fatti 16 17 Gol subiti 26 23 Clean sheet 7 3 Possesso palla (%) 42.8 45.2 Tiri totali 135 121 Tiri in porta 68 56 Precisione tiri (%) 50.4 46.3 Corner a favore 66 54 Fuorigioco 25 30 Cartellini gialli 27 41 Capocannoniere Vlasic 4 Borrelli 3 Top assist Vlasic 2 Palestra 3

