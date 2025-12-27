Torino-Cagliari, moviola: Doveri e il Var trasformano un rigore più rosso in nulla di fatto, giallo su gol annullato al 94'

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri allo stadio Grande Torino nella gara della diciottesima giornata di serie A analizzata al microscopio

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Torino-Cagliari – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Genoa-Inter ma come se l’è cavata il fischietto laziale allo stadio Grande Torino?

I precedenti di Doveri con Torino e Cagliari

Nelle 26 partite dirette dall’arbitro romano, i sardi hanno collezionato 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. I granata con lui in 24 incroci ne hanno vinto 7, pareggiate 9 e perse 8.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Scatragli con Tremolada IV uomo, Baroni al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito Vlasic, Nkounkou, Aboukhlal.

Torino-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ episodio chiave: contatto tra Idrissi e Paleari che esce fuori dall’area tocca il pallone ma stende il giocatore: il dubbio è sull’eventuale fuorigioco di Idrissi sull’assist di Luperto, ed anche sul punto di contatto, se fuori o dentro area. Lungo check del Var che richiama Doveri all’on field review. Il fischietto romano al microfono sentenzia: “A seguito di revisione il fuorigioco non c’è ma il portiere para la palla all’interno dell’area, si riprende con una rimessa“. Giudicato pertanto non falloso il contatto su Idrissi, i dubbi restano. Dal possibile rosso con rigore si passa al nulla di fatto.

Regolare al 27’ il gol di Vlasic per i granata. Al 31’ ammonito il tecnico Pisacane per proteste. Al 36′ giallo per Vlasic che trattiene platealmente Mazzitelli a centrocampo. Al 45’ regolare il gol di Mattia Prati, alla prima rete in A, che fa tap-in sgusciando alla marcatura di Tameze su assist di Mazzitelli. Al 64′ Vlasic taglia fuori Tameze con un grandissimo stop e finisce a terra dopo un contatto ma Doveri che fa segno di proseguire. Al 66′ eurogol di Kilicsoy che porta avanti i sardi. Al 92′ ammonito Nkounkou che travolge Borrelli, poi anche Aboukhlal, al 93′ il fattaccio: segna Ngonge ma l’arbitro annulla perchè il cross di Aboukhlal sembra essere partito con la palla che si trovava oltre la linea di fondo campo. Vane le proteste, l’arbitro si rifiuta anche di andare al Var. Dopo il recupero Torino-Cagliari finisce 1-2.