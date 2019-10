Più lontano il rinnovo tra Nicolas N'Koulou e il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo non ha ancora digerito l'"ammutinamento" dello scorso agosto attuato dal francese deluso per non essersi trasferito alla Roma.

Il patron dei granata ha fatto slittare le discussioni per la prossima primavera.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 14:46