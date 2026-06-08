Torino, Cairo sceglie Abate e scoppia la polemica. I tifosi avvisano il nuovo allenatore: “Sarai cacciato a dicembre”

Sfuma il clamoroso ritorno di Juric, il patron ha deciso di puntare tutto sull'allenatore emergente che ha portato la Juve Stabia fino alle semifinali playoff di Serie B

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Tra passato e futuro, tra Juric e Abate, Urbano Cairo ha scelto il giovane allenatore che ha guidato la Juve Stabia fino alle semifinali playoff di Serie B. Una decisione che segna una svolta e che sa di rinnovamento, ma che divide la tifoseria del Torino. Con il patron la rottura è definitiva e sui social il popolo granata avvisa il nuovo tecnico su ciò che lo attende nel capoluogo piemontese.

Torino, niente Juric: Cairo punta su Abate

Sfumato Aquilani, nelle ultime ore erano tornate a salire le quotazioni di Juric. Sarebbe stato un ritorno clamoroso, alla luce dei rapporti tesi tra il tecnico croato e il presidente, ma anche una scelta piena di incognite dopo le recenti esperienze negative tra Roma, Southampton e Atalanta. Alla fine, però, ha prevalso una linea diversa. Dopo il secondo incontro tra le parti avvenuto proprio nella giornata odierna, la decisione è ricaduta sull’emergente Abate. Per il ds Petrachi e Cairo, che avevano valutato anche i profili di Gilardino e Di Francesco, il 39enne originario di Sant’Agata de’ Goti ma milanese d’adozione è il tecnico giusto per ripartire dopo l’ennesima stagione al di sotto delle aspettative.

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Abate divide i tifosi: sui social è polemica

Ormai ogni mossa di Cairo è divisiva e destinata a creare scompiglio tra i tifosi. La reazione dei sostenitori del Toro alla notizia dell’imminente ingaggio di Abate non è certo passato inosservata e in tanti mettono in guardia il nuovo allenatore. “Sei giornate al massimo, quota stracciata”, sentenzia Andrea su Facebook. “Panettone forse, colomba più difficile”, aggiunge ‘Torino Club Raffaele Ciuccariello’. “Bravo ragazzo. Peccato che verrà cacciato a dicembre”, è la previsione di Gerolamo. “Tranquillo, a febbraio sarai libero nuovamente”, scrive Sergio. Ma c’è chi tira un sospiro di sollievo. Per Fabrizio “meglio lui rispetto a D’Aversa e Juric ecc, almeno un po’ di modernità”. Sulla stessa lunghezza d’onda Albino: “Dopo aver sentito Juric e Di Francesco questo è oro colato”.

I dubbi sui big e il talento Cacciamani

Alla Juve Stabia, Abate ha valorizzato il talento di Cacciamani, uno dei giovani più promettenti del panorama granata, proprio come Ciammaglichella, entrambi di proprietà del Torino. Sarà il ritiro estivo a stabilire se i due saranno ritenuti già pronti per ritagliarsi uno spazio in Serie A. Nel frattempo, però, diversi big sono in bilico. Gasperini ha messo gli occhi su Vlasic per la Roma, Adams è finito nel mirino del Venezia, mentre il River Plate spinge per il ritorno in Argentina del Cholito Simeone.