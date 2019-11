Torino, Cairo stoppa due rinnovi

In attesa di risposte confortanti dal campo, Urbano Cairo ha messo in stand-by tutti i rinnovi di contratto in casa Torino. In particolare la situazione riguarda Parigini e De Silvestri, entrambi in scadenza a giugno.

L'attaccante, che ha fatto intravedere spunti interessanti la scorsa stagione, pare essere uscito dal radar di Mazzarri (complice anche il ritiro estivo saltato per infortunio). Il giocatore non ha mai discusso del rinnovo con la società ed è stato cercato da Udinese ed Hellas Verona.

Diverso il discorso De Silvestri: il laterale, anima dello spogliatoio, ha avuto qualche contatto con la dirigenza per il rinnovo ma le prestazioni non esaltanti e l'ascesa di Aina hanno intensificato le riflessioni su di lui.

