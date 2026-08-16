Torino-Carrarese, moviola: cosa ha visto l’arbitro sul rigore negato e sul doppio giallo, Simeone due volte decisivo, Cesari incredulo

La prova dell’arbitro Tremolada nella gara dei 32 esimi di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto monzese ha espulso un giocatore dei toscani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi casi da moviola ma due decisioni importanti per Tremolada allo stadio Grande Torino ma se per il rosso a Oliana non ci sono molti dubbi, fa discutere la decisione di non assegnare un rigore ai granata. Vediamo cosa è successo.

Torino-Carrarese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 9′ il gol di Simeone. Al 41′ graziato Cacciamani per un fallo ai danni di Parlanti. Al 38′ il primo giallo del match, è per Oliana che interviene in maniera ruvida su Simeone. Al 42′ entrata dura su Gineitis in area. L’arbitro fa proseguire tra le proteste.

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L’espulsione di Oliana

Nella ripresa all’83’ ancora Oliana protagonista: il giocatore della Carrarese falcia Kulenovic, che aveva preso il posto da soli cinque minuti del match-winner Simeone, e rimedia il secondo giallo. In 10 la Carrarese si arrende e dopo 6′ di recupero finisce 1-0 per i granata.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è Graziano Cesari. L’esperto di Mediaset su Italia1 parte dal rigore: “Vediamo l’intervento su Ginetis, c’è il contatto tra le due gambe sinistre, non ci sono immagini chiare, bisogna fidarsi dell’arbitro ma è una situazione difficile. Sul rosso a Oliana niente da dire, sono state due ingenuità del giocatore. Nel primo tempo dopo l’intervento su Simeone è inevitabile il giallo e all’83’ c’è un altro intervento scomposto su Kulenovic. Ma dico io: come si fa a entrare così quando sei già ammonito? E’ stata sbagliata la tempistica, forse era stanco e poco lucido, giusto il secondo cartellino giallo con l’espulsione”.

Chi è l’arbitro Tremolada

Paride Tremolada della sezione di Monza, la scelta per Torino-Carrarese, due stagioni fa ha arbitrato 14 partite: due di Serie A (debutto in Udinese-Lecce), 10 del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Lazio-Venezia ed è apparso incerto anche in Napoli-Parma mentre è andato bene in Atalanta-Como. In tutto ha diretto 8 gare di A l’anno scorso.

L’arbitro ha espulso Oliana

Coadiuvato dagli assistenti Rossi C. e Tempestilli con Marcenaro IV uomo, Piccinini al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito due volte Oliana, espellendolo. Nessun altro cartellino in gara.