Torino, c'è il piano per Krunic

Rade Krunic resta un obiettivo di mercato del Torino.

Secondo Tuttosport, la dirigenza granata starebbe lavorando per portare il trequartista dell’Empoli alla corte di Walter Mazzarri. Un colpo non facile da mettere a segno, in quanto il giocatore è conteso anche da Atalanta e Genoa.

Per soddisfare le richieste del club toscano (che valuta il bosniaco 8 milioni di euro), il direttore sportivo Gianluca Petrachi è pronto a cederne due a centrocampo. Il primo è Mirko Valdifiori, sempre più vicino al trasferimento alla Spal. Il secondo nome in uscita è invece quello di Joel Obi, finito nel mirino di alcuni club spagnoli tra cui il Celta Vigo.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 16:30