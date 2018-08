Torino, c'è la prognosi per Ansaldi

Costa caro, ma per fortuna del Torino non troppo, il rocambolesco infortunio subito da Cristian Ansaldi durante il primo tempo della partita contro l’Inter. L’esterno argentino si era fatto male scontrandosi con Vrsaljko che gli aveva tolto il pallone in scivolata. Il movimento innaturale del ginocchio però ha provocato molto dolore all’ex interista, uscito dal campo senza neppure riuscire ad appoggiare il piede destro per terra.

Gli esami strumentali cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio, con parziale interessamento del compartimento mediale. Poteva andare peggio, quindi, ma l’assenza dai campi per il terzino sarà medio-lunga: previsto almeno un mese e mezzo di stop, periodo durante il quale Mazzarri dovrà adattare sulla sinistra Ola Aina o affidarsi allo spagnolo Berenguer.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 21:30