Torino, continua l'assalto a un centrocampista

Attivissimo sul mercato con le trattative per Verissimo e Bruno Peres, il Torino ha in mente di rinforzare anche il centrocampo con Giannelli Imbula.

Il giocatore classe 1992 è un vecchio pallino di Cairo ma il prezzo del cartellino, mai sceso sotto i venti milioni di euro negli scorsi anni, ha sempre costituito un muro invalicabile per il club granata. Nell'ultima stagione Imbula ha giocato al Tolosa, in prestito dallo Stoke City, scendendo in campo 32 volte mettendo a segno due assist e un gol. Il contratto che lo lega al club inglese scadrà nel 2021 e il suo valore si aggira intorno ai sette milioni di euro.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 11:00