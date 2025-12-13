Torino-Cremonese, moviola: la prodezza di Adams col chewing gum, il mani di Simeone al 99'

La prova dell’arbitro Marinelli nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto laziale ha ammonito tre giocatori

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Torino-Cremonese, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016 ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e nella scorsa stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna. In questa stagione ha debuttato in Lecce-Milan ma vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Torino e Cremonese

Con lui il Torino aveva vinto quattro volte e pareggiato due, senza nessuna sconfitta. Nei 10 incroci con i grigiorossi 4 vittorie, 3 pari e 3 ko.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Pistarelli con Turrini IV uomo, Meraviglia al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Barbieri, Payero, Pedersen.

Torino-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol di Vlasic, alla terza rete stagionale, al 27′. Primo giallo al 36′, per Barbieri che affossa Gineitis. Proteste allo scadere del primo tempo: Maripan va giù in area dopo un contatto con un avversario ma l’arbitro lascia correre. Proteste allo scadere del primo tempo: Maripan va giù in area dopo un contatto con un avversario ma l’arbitro lascia correre.

All’82’ finisce la partita di Chè Adams, il giocatore – che aveva appena sfiorato il raddoppio, prima di uscire realizza una giocata calciando al volo il proprio chewing gum. Finale teso con l’arbitro che non fischia tre falli al Toro in attacco tra le proteste dei granata con il tecnico Baroni che se la prende anche col IV uomo. Al 93’ giallo per Payero per un fallo su Casadei e prima del fischio giallo anche per Pedersen per fallo su Vardy. In pieno recupero c’è un mani di Simeone in area ma dopo il check del Var si gioca. Dopo il recupero Torino-Cremonese finisce 1-0.