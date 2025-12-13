Torino-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino–Cremonese apre il sabato della 15a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Olimpico Grande Torino sabato 13 dicembre alle 15:00. È una sfida dal peso specifico alto: granata in zona calda (17° con 14 punti, 3V, 5N, 6P; 14 gol fatti, 26 subiti) a caccia di ossigeno, contro grigiorossi solidi e in alta metà classifica (9° con 20 punti, 5V, 5N, 4P; 18 gol segnati, 17 incassati). Tra equilibrio e necessità, profumo di scontro salvezza per i padroni di casa e prova di maturità per gli ospiti.
Probabili formazioni
Si profila una sfida a scacchi: il Torino dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Israel confermato e una linea a tre guidata da Masina, Maripan e Coco. Sulle corsie Pedersen e Lazaro potrebbero garantire ampiezza, mentre in mezzo Asllani dovrebbe fare da perno con Vlasic e Anjorin mezzali. Davanti coppia fisico-profonda Zapata–Adams. Le assenze pesano: lungo stop per Schuurs, Tamèze resta in dubbio e Savva non è al meglio; opzione Nkounkou o inserimenti di Simeone a gara in corso. La Cremonese dovrebbe specchiarsi col 3-5-2: terzetto con Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, corsie per Barbieri e Pezzella, mediana con Bondo in regia e Payero, Vandeputte ai lati. In attacco si va verso Bonazzoli accanto a Vardy, ma resta l’opzione Johnsen.
- Torino (3-5-2): Israel; Masina, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Anjorin, Lazaro; Zapata, Adams
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Gli indisponibili
Capitolo assenze: nel Torino pesa il lungo stop di Schuurs (ginocchio), mentre Tamèze potrebbe non essere al 100% per un problema alla caviglia e Savva resta fermo per noie al ginocchio. In casa Cremonese preoccupa Collocolo (coscia), un’assenza che toglie corsa e inserimenti alla mediana. Al momento non risultano squalificati per le due squadre, ma le ultime valutazioni dello staff potrebbero suggerire scelte prudenti.
- Torino: Schuurs (lesione del legamento crociato anteriore), Tamèze (infortunio alla caviglia), Savva (infortunio al ginocchio)
- Cremonese: Collocolo (infortunio alla coscia)
Le ultime partite giocate
Torino in cerca di svolta dopo una striscia complicata; la Cremonese arriva con fiducia grazie ai colpi recenti che l’hanno portata in quota 20 punti. Dinamiche opposte che alimentano una gara dal ritmo intenso e dagli episodi pesanti.
|Torino
|x
|x
|ko
|ko
|ko
|Cremonese
|ko
|ko
|ko
|ok
|ok
- Torino
Torino-Pisa 2-2; Juventus-Torino 0-0; Torino-Como 1-5; Lecce-Torino 2-1; Torino-Milan 2-3.
- Cremonese
Cremonese-Juventus 1-2; Pisa-Cremonese 1-0; Cremonese-Roma 1-3; Bologna-Cremonese 1-3; Cremonese-Lecce 2-0.
L’arbitro di Torino-Cremonese
Dirige Marinelli; assistenti Mastrodonato e Pistarelli, IV Turrini, VAR Meraviglia, AVAR Di Bello. Nel 2025/26 Livio Marinelli ha arbitrato 3 gare di Serie A: 1 rigore assegnato, 10 ammonizioni, nessuna espulsione, media 3.3 gialli a partita.
- Arbitro: Marinelli
- Assistenti: Mastrodonato – Pistarelli
- IV: Turrini
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Di Bello
Informazioni interessanti sul match
Precedenti e stato di forma raccontano una sfida a incastri: il Torino ha spesso fatto valere il fattore campo contro la Cremonese, ma arriva da un periodo negativo che impone attenzione massima ai dettagli difensivi, soprattutto sui cross, dove i granata hanno sofferto. I grigiorossi, trascinati da un reparto offensivo più brillante e da un’organizzazione efficace sulle palle laterali, puntano a dare continuità ai recenti risultati. In chiave uomini, fari su Zapata – tornato al gol e a caccia di conferme – e su Vlasic, in serie utile di contributi. Dall’altra parte, spiccano la concretezza di Bonazzoli, spesso decisivo in trasferta, e l’esperienza di Vardy. Nel contesto di una stagione che ha visto neopromosse partire forti, la gara misura le ambizioni ospiti e la capacità dei granata di invertire la rotta contro avversari in salute.
- Nei 21 incroci recenti in A, il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 contro la Cremonese (5V, 5N); unico k.o. grigiorosso nel periodo nel 1994.
- In casa granata, la Cremonese ha vinto solo una volta in Serie A: successo datato 1930 al Filadelfia.
- Il Torino arriva da tre sconfitte di fila: mai quattro nello stesso campionato dal 2020.
- Dopo i colpi con Bologna e Lecce, la Cremonese insegue una storica striscia di tre successi consecutivi nello stesso torneo di A.
- Granata solidi con le neopromosse: imbattuti in 20 delle ultime 21 sfide, ma nel 2025 non hanno ancora trovato la vittoria (4N, 1P).
- È la prima volta dal 2009/10 che due neopromosse raggiungono almeno 20 punti dopo 14 gare: tra queste la Cremonese.
- Ospiti letali sui cross (nove gol), mentre il Torino è tra le squadre che ne hanno concesse di più da questa situazione.
- Zapata ha segnato in 13 stagioni di A consecutive: cerca il bis dopo la rete al Milan.
- Vlasic è in serie utile da tre gare di fila tra gol e assist, proprio contro la Cremonese firmò la sua prima rete in A.
- Bonazzoli è a quota 5: sei delle sue ultime otto reti in A sono arrivate fuori casa.
Le statistiche stagionali di Torino e Cremonese
Possesso medio: Torino 42.3%, Cremonese 45.9%. Gol fatti/subiti: granata 14/26, grigiorossi 18/17. Precisione al tiro: Torino 49.1%, Cremonese 51.1%. PPDA: 16.1 per i granata, 14.4 per gli ospiti. Clean sheet: 5 Torino, 4 Cremonese. Dati che fotografano ospiti più efficienti in fase offensiva e una Cremonese leggermente più aggressiva nel pressing, a fronte di un Torino chiamato a proteggere meglio l’area sui traversoni.
Giocatori: per il Torino il miglior marcatore è Simeone (4), poi Adams (3); top assist Vlasic (2). Ammonizioni: spicca Casadei (4). Clean sheet portieri: Israel 3, Paleari 2. Nella Cremonese guida Bonazzoli (5) davanti a Vardy (4); miglior assist-man Vandeputte (4). Ammoniti: diversi a quota 2-3, nessun rosso registrato nei dati disponibili. Tra i pali: Audero 4 clean sheet.
|Torino
|Cremonese
|Partite giocate
|14
|14
|Vittorie
|3
|5
|Pareggi
|5
|5
|Sconfitte
|6
|4
|Gol fatti
|14
|18
|Gol subiti
|26
|17
|Possesso palla (%)
|42.3
|45.9
|Tiri in porta
|57
|47
|Precisione tiri (%)
|49.1
|51.1
|Cartellini gialli
|25
|29
|Clean sheet
|5
|4
