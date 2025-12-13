Torino-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Cremonese di Serie A 2025-26, 15a giornata: data, orario, formazioni, arbitro, statistiche e curiosità

Torino–Cremonese apre il sabato della 15a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Olimpico Grande Torino sabato 13 dicembre alle 15:00. È una sfida dal peso specifico alto: granata in zona calda (17° con 14 punti, 3V, 5N, 6P; 14 gol fatti, 26 subiti) a caccia di ossigeno, contro grigiorossi solidi e in alta metà classifica (9° con 20 punti, 5V, 5N, 4P; 18 gol segnati, 17 incassati). Tra equilibrio e necessità, profumo di scontro salvezza per i padroni di casa e prova di maturità per gli ospiti.

Probabili formazioni

Si profila una sfida a scacchi: il Torino dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Israel confermato e una linea a tre guidata da Masina, Maripan e Coco. Sulle corsie Pedersen e Lazaro potrebbero garantire ampiezza, mentre in mezzo Asllani dovrebbe fare da perno con Vlasic e Anjorin mezzali. Davanti coppia fisico-profonda Zapata–Adams. Le assenze pesano: lungo stop per Schuurs, Tamèze resta in dubbio e Savva non è al meglio; opzione Nkounkou o inserimenti di Simeone a gara in corso. La Cremonese dovrebbe specchiarsi col 3-5-2: terzetto con Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, corsie per Barbieri e Pezzella, mediana con Bondo in regia e Payero, Vandeputte ai lati. In attacco si va verso Bonazzoli accanto a Vardy, ma resta l’opzione Johnsen.

Torino (3-5-2): Israel ; Masina , Maripan , Coco ; Pedersen , Vlasic , Asllani , Anjorin , Lazaro ; Zapata , Adams

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

Gli indisponibili

Capitolo assenze: nel Torino pesa il lungo stop di Schuurs (ginocchio), mentre Tamèze potrebbe non essere al 100% per un problema alla caviglia e Savva resta fermo per noie al ginocchio. In casa Cremonese preoccupa Collocolo (coscia), un’assenza che toglie corsa e inserimenti alla mediana. Al momento non risultano squalificati per le due squadre, ma le ultime valutazioni dello staff potrebbero suggerire scelte prudenti.

Torino : Schuurs (lesione del legamento crociato anteriore), Tamèze (infortunio alla caviglia), Savva (infortunio al ginocchio)

: (lesione del legamento crociato anteriore), (infortunio alla caviglia), (infortunio al ginocchio) Cremonese: Collocolo (infortunio alla coscia)

Le ultime partite giocate

Torino in cerca di svolta dopo una striscia complicata; la Cremonese arriva con fiducia grazie ai colpi recenti che l’hanno portata in quota 20 punti. Dinamiche opposte che alimentano una gara dal ritmo intenso e dagli episodi pesanti.

Torino x x ko ko ko Cremonese ko ko ko ok ok

Torino

Torino-Pisa 2-2; Juventus-Torino 0-0; Torino-Como 1-5; Lecce-Torino 2-1; Torino-Milan 2-3.

Cremonese

Cremonese-Juventus 1-2; Pisa-Cremonese 1-0; Cremonese-Roma 1-3; Bologna-Cremonese 1-3; Cremonese-Lecce 2-0.

L’arbitro di Torino-Cremonese

Dirige Marinelli; assistenti Mastrodonato e Pistarelli, IV Turrini, VAR Meraviglia, AVAR Di Bello. Nel 2025/26 Livio Marinelli ha arbitrato 3 gare di Serie A: 1 rigore assegnato, 10 ammonizioni, nessuna espulsione, media 3.3 gialli a partita.

Arbitro: Marinelli

Marinelli Assistenti: Mastrodonato – Pistarelli

Mastrodonato – Pistarelli IV: Turrini

Turrini VAR: Meraviglia

Meraviglia AVAR: Di Bello

Informazioni interessanti sul match

Precedenti e stato di forma raccontano una sfida a incastri: il Torino ha spesso fatto valere il fattore campo contro la Cremonese, ma arriva da un periodo negativo che impone attenzione massima ai dettagli difensivi, soprattutto sui cross, dove i granata hanno sofferto. I grigiorossi, trascinati da un reparto offensivo più brillante e da un’organizzazione efficace sulle palle laterali, puntano a dare continuità ai recenti risultati. In chiave uomini, fari su Zapata – tornato al gol e a caccia di conferme – e su Vlasic, in serie utile di contributi. Dall’altra parte, spiccano la concretezza di Bonazzoli, spesso decisivo in trasferta, e l’esperienza di Vardy. Nel contesto di una stagione che ha visto neopromosse partire forti, la gara misura le ambizioni ospiti e la capacità dei granata di invertire la rotta contro avversari in salute.

Nei 21 incroci recenti in A, il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 contro la Cremonese (5V, 5N); unico k.o. grigiorosso nel periodo nel 1994.

è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 contro la (5V, 5N); unico k.o. grigiorosso nel periodo nel 1994. In casa granata, la Cremonese ha vinto solo una volta in Serie A: successo datato 1930 al Filadelfia.

ha vinto solo una volta in Serie A: successo datato 1930 al Filadelfia. Il Torino arriva da tre sconfitte di fila: mai quattro nello stesso campionato dal 2020.

arriva da tre sconfitte di fila: mai quattro nello stesso campionato dal 2020. Dopo i colpi con Bologna e Lecce , la Cremonese insegue una storica striscia di tre successi consecutivi nello stesso torneo di A.

e , la insegue una storica striscia di tre successi consecutivi nello stesso torneo di A. Granata solidi con le neopromosse: imbattuti in 20 delle ultime 21 sfide, ma nel 2025 non hanno ancora trovato la vittoria (4N, 1P).

È la prima volta dal 2009/10 che due neopromosse raggiungono almeno 20 punti dopo 14 gare: tra queste la Cremonese .

. Ospiti letali sui cross (nove gol), mentre il Torino è tra le squadre che ne hanno concesse di più da questa situazione.

è tra le squadre che ne hanno concesse di più da questa situazione. Zapata ha segnato in 13 stagioni di A consecutive: cerca il bis dopo la rete al Milan .

ha segnato in 13 stagioni di A consecutive: cerca il bis dopo la rete al . Vlasic è in serie utile da tre gare di fila tra gol e assist, proprio contro la Cremonese firmò la sua prima rete in A.

è in serie utile da tre gare di fila tra gol e assist, proprio contro la firmò la sua prima rete in A. Bonazzoli è a quota 5: sei delle sue ultime otto reti in A sono arrivate fuori casa.

Le statistiche stagionali di Torino e Cremonese

Possesso medio: Torino 42.3%, Cremonese 45.9%. Gol fatti/subiti: granata 14/26, grigiorossi 18/17. Precisione al tiro: Torino 49.1%, Cremonese 51.1%. PPDA: 16.1 per i granata, 14.4 per gli ospiti. Clean sheet: 5 Torino, 4 Cremonese. Dati che fotografano ospiti più efficienti in fase offensiva e una Cremonese leggermente più aggressiva nel pressing, a fronte di un Torino chiamato a proteggere meglio l’area sui traversoni.

Giocatori: per il Torino il miglior marcatore è Simeone (4), poi Adams (3); top assist Vlasic (2). Ammonizioni: spicca Casadei (4). Clean sheet portieri: Israel 3, Paleari 2. Nella Cremonese guida Bonazzoli (5) davanti a Vardy (4); miglior assist-man Vandeputte (4). Ammoniti: diversi a quota 2-3, nessun rosso registrato nei dati disponibili. Tra i pali: Audero 4 clean sheet.

Torino Cremonese Partite giocate 14 14 Vittorie 3 5 Pareggi 5 5 Sconfitte 6 4 Gol fatti 14 18 Gol subiti 26 17 Possesso palla (%) 42.3 45.9 Tiri in porta 57 47 Precisione tiri (%) 49.1 51.1 Cartellini gialli 25 29 Clean sheet 5 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Torino-Cremonese? Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Torino-Cremonese? Allo stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Cremonese? Livio Marinelli. Assistenti Mastrodonato–Pistarelli, IV Turrini, VAR Meraviglia, AVAR Di Bello.