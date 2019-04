Prosegue la preparazione del Torino di Walter Mazzarri, in vista del match di sabato in casa del Genoa. Per i granata lavoro diviso tra parte atletica e tecnico-tattica.

Presente alla seduta anche Lorenzo De Silvestri che ha svolto un programma differenziato lavorando con una mascherina di protezione per il naso, sottoposto lunedì ad intervento chirurgico. Mercoledì allenamento pomeridiano.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 18:22