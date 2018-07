Torino, due arrivi e una conferma a sorpresa

Ci voleva l’arrivo nel ritiro di Bormio per scuotere il mercato del Torino. Appena Walter Mazzarri ha iniziato a far correre i giocatori sulle montagne valtellinesi, infatti, il ds Petrachi e il presidente Cairo ha messo a disposizione del tecnico toscano altri due giocatori dopo Armando Izzo. Si tratta di Souahilo Meite, centrocampista di proprietà del Monaco, classe '94, che arriva per 11 milioni, in un’operazione slegata da quella che ha portato nel Principato Antonio Barreca per 12. Meite è reduce da una stagione in prestito al Bordeaux e firmerà con il Toro un contratto di cinque anni.

Tutto fatto anche per Gleison Bremer: il difensore brasiliano classe ’97 arriva dall’Atletico Mineiro per 5,5 milioni e si unirà subito ai nuovi compagni. Il suo acquisto, oltre che chiudere la lunga telenovela legata all’altro brasiliano, Verissimo del Santos, potrebbe chiudere la campagna rafforzamenti del Torino in difesa: va infatti verso la conferma Kevin Bonifazi, centrale che sembrava destinato al Sassuolo (beffato dai granata per Izzo) o alla Spal, ma che Mazzarri vuole trattenere in organico.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 23:40