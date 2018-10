Torino e arbitri, Mazzarri non ne può più

In vantaggio di due gol a trenta dalla fine, il Torino si butta via a Bologna tornando a casa con un pareggio che fa restare i granata nella pancia di una classifica comunque molto corta e che vede la squadra di Mazzarri non lontana dalle posizioni europee.

Il tecnico del Toro è però inevitabilmente deluso nel tracciare il bilancio del pomeriggio: "Siamo stati incapaci di gestire il risultato. Dispiace soprattutto perché abbiamo dominato la partita, creando quattro occasioni nitide nel primo tempo e anche nella ripresa e per il fatto che abbiamo concesso solo due tiri. Sirigu di fatto non ha compiuto parate. In futuro se mai ci troveremo in questa situazione dirò ai ragazzi di far finta di essere sotto 2-0 e non in vantaggio: dobbiamo crescere e imparare a gestire i momenti della gara".

Belotti ancora a secco: "Non era al meglio, ha avuto un problema nella rifinitura, ma ha voluto stringere i denti. Per questo l'ho sostituito".

Infine, ancora recriminazioni arbitrali per un contatto tra Izzo e Nagy nell'area rossoblù: "Gli episodi ci sono, secondo me è stata una spinta forte – ha concluso Mazzarri – Non lo so, forse ci poteva stare il rigore. Resta il fatto che siamo stati dei polli”.



SPORTAL.IT | 21-10-2018 20:00