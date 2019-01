Torino e Bologna, l'operazione è tripla

Dopo aver scelto di non integrare l’organico a gennaio, limitandosi alla cessione di Roberto Soriano, andato al Bologna via Villarreal, e ai prestiti sempre al club rossoblù di Edera e Lyanco, richiesti da Sinisa Mihajlovic, il Torino inizia già a guardare al mercato della prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente dall’esito della corsa a un posto in Europa League, ma esula da questo la ricerca di profili giovani, da pescare all’estero.

Il ds Petrachi è molto attivo su vari mercati e avrebbe posato le proprie attenzioni in particolare su Svetozar Markovic, difensore classe 2000 del Partizan Belgrado, considerato uno dei talenti più puri del calcio serbo, già titolare fisso nel proprio club.

Ma si lavora anche sul fronte settore giovanile, perché il responsabile Massimo Bava ha concluso due operazioni: dopo una lunga trattativa è stato acquistato Alejandro Marcos, altro classe 2000, che si è svincolato addirittura dal Barcellona e ha firmato un contratto triennale con opzione per il rinnovo per altri due anni.

Il giocatore sarà aggregato alla Primavera insieme a Denis Portanova, figlio dell’ex difensore di Lazio e Siena Daniele, arrivato dal Bologna nell’operazione che ha coinvolto Edera e Lyanco.



Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 30-01-2019 18:45