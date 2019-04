Torino, ecco quando rientra Iago Falque

Iago Falque si sta allenando intensamente per poter tornare il prima possibile tra i convocati di Walter Mazzarri. Lo spagnolo è fermo dalla sfida contro la Fiorentina del 31 marzo a causa di uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro.

Dal punto di vista realizzativo non è un momento facile per i granata che hanno bisogno più che mai della fantasia del numero 11. Iago Falque salterà certamente le gare contro il Cagliari e il Genoa; l'obiettivo è quello di rientrare nel big match dell'Olimpico Grande Torino contro il Milan, gara decisiva per un posto in Europa, con i rossoneri che distano solamente tre punti.

