Torino-Fiorentina, Kean e l’errore più ridicolo della storia del calcio: quanti sfottò sui social. E Pioli già traballa

Partita senza gol allo Stadio Grande Torino con l’attaccante della nazionale che si rende protagonista di un gesto quasi comico, poche emozioni e l’ex tecnico del Milan finisce già nel mirino

Una partita bruttina ma che forse può anche andare bene a Torino e Fiorentina. Finisce 0-0 allo Stadio Grande Torino al termine di 90 minuti che di emozioni non ne ha regalate molte, se non quella involontaria di Moise Kean che ha di fatto salvato la squadra granata.

La prudenza di Torino e Fiorentina

Non è un match spettacolare e forse lo si può prevedere sin dalla vigilia, il Torino è reduce dalla notte terribile di San Siro contro l’Inter e i tifosi granata sono ormai da tempo sul piede di guerra. Quindi a regnare è la prudenza, anche se è proprio il Torino a provare per prima a muovere qualcosa in attacco. Casadei mette in evidenza il talento di De Gea, la Fiorentina ci prova con Moise ma è di Piccoli l’occasione migliore nel primo tempo per i viola. Nel finale i granata riportano all’attacco prima con Ngonge, poi con Casadei e ancora con Simeone.

Nella ripesa Pioli prova a cambiare un po’ la carte inserendo Kouadio e Fagioli, il Torino non resta a guardare con il match che sale un po’ di ritmo e si comincia a vedere qualche occasioni in più. La migliore è della Fiorentina, Gosens di testa indirizza la palla sul secondo palo, Israel scavalcato ma clamorosamente è proprio Kean nel tentativo di buttarla dentro a salvare la formazione di casa. Nel finale è il Torino he prova ad alzare il baricentro ma senza riuscire mai a sbloccare il punteggio.

Torino-Fiorentina: le emozioni del match

L’errore di Kean diventa virale

Poche emozioni ma forse un momento che tornerà a “tormentare” Moise Kean ancora a lungo. Il goffo intervento del giocatore della Fiorentina e della nazionale fa immediatamente il giro dei social. Il suo tentativo di andare a schiacciare in porta di testa il colpo di testa di Gosens diventa subito “uno degli errori più ridicoli della storia del calcio”. L’intervento non è di certo quello che ti aspetti da uno dei migliori attaccanti della serie A, palla a meno di un metro dalla porta che finisce oltre la traversa e il povero Moise che termina la sua corsa in fondo alla rete, dove invece doveva esserci il pallone. I social non perdonano con l’ex attaccante di Juve e Psg che diventa il bersaglio degli sfottò.

Pioli nel mirino dei tifosi

Pareggio all’esordio in serie A, solo un punto a Torino: la Fiorentina di Stefano Pioli comincia con qualche incertezza la sua stagione nel massimo campionato. E’ vero che i Viola hanno dovuto affrontare un insolito avvio con doppia trasferta ma è evidente che la squadra in questo momento sembra ancora portarsi dietro la scritta di “lavori in corso”. E’ evidente che soprattutto in attacco ci sia ancora qualcosa da registrare e che allo stesso modo gran parte della tifoseria viola non ha ancora digerito lo strano addio a Palladino: “Allenatore protetto dalla stampa, Palladino non era un ruffiano e non era un aziendalista. Siamo tornati all’età della pietra”, scrive Giuseppe. E ancora: “Pioli sta riuscendo persino a strizzare Kean che è molto meno centrale e protagonista. Ci aspetta una stagione anonima e triste proprio come lui”.