Torino-Fiorentina: tanti gli intrecci di mercato

Sono tanti gli intrecci di mercato che coinvolgono il Torino e la Fiorentina.

I due club di serie A si stanno sfidando per il centrocampista Meitè di proprietà del Monaco ma in prestito nell’ultima stagione al Bordeaux: la 24enne mezz’ala piace molto per dinamismo e forza fisica.

Fiorentina e Torino si sono inoltre messe al tavolo per discutere il futuro di Barreca che in granata è chiuso da Ansaldi: i viola lo vorrebbero ma la concorrenza di Atalanta e Lazio è forte.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 27-06-2018 12:50