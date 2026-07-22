Dopo il successo con l’Alcione, il Torino prepara i colpi per Abate: doppia operazione con la Fiorentina, il ritorno di Darmian e la sfida per Livakovic

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È ancora Kulenovic l’uomo di Abate. Il Torino supera di misura l’Alcione nel secondo test stagionale grazie al rigore trasformato dall’attaccante croato, ma il risultato non basta a spegnere le richieste di rinforzi del nuovo allenatore. Urbano Cairo è pronto ad accelerare sul mercato per consegnare al tecnico una rosa più competitiva: Petrachi ha incontrato il portiere della Croazia Livakovic e lavora al romantico ritorno di Darmian, svincolatosi dall’Inter. Con la Fiorentina, invece, si ragiona su un possibile doppio colpo.

Torino, Abate chiede rinforzi: l’ammissione di Cairo

L’1-0 contro l’Alcione nel secondo test stagionale non ha certo acceso l’entusiasmo dei tifosi granata, già ai ferri corti con la proprietà. Cairo, però, guarda con fiducia ad Abate, arrivato a Torino dopo l’ottima stagione in Serie B alla guida della Juve Stabia: “Le sensazioni iniziali sono positive, Abate sta lavorando molto bene sul campo e mi sta piacendo”.

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Il presidente granata ha poi spiegato la nuova linea societaria, con un maggiore coinvolgimento del ds Petrachi: “Ho deciso di fare un passo indietro, non ho neanche partecipato alla presentazione del nuovo mister. Con Petrachi stiamo operando per chiudere qualche innesto importante e il più rapidamente possibile”. Parole che confermano la volontà del Torino di muoversi sul mercato dopo una prima fase ancora caratterizzata dall’attesa.

Doppio colpo dalla Fiorentina: può tornare Darmian

Il Torino ha messo nel mirino due giovani talenti della Fiorentina. Piace molto Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di Camaiore, valutato circa 10 milioni di euro. Il primo contatto tra i club è già avvenuto, ma servirà un’accelerazione per provare a chiudere l’operazione. L’idea dei granata sarebbe quella di acquistare Fortini a titolo definitivo e, contestualmente, ottenere in prestito Pietro Comuzzo. Il difensore centrale classe 2005 è considerato un prospetto di grande valore da Paratici e un patrimonio della Viola, ma dopo una stagione complicata ha bisogno di ritrovare continuità e fiducia. La formula del prestito, dunque, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti.

Non è però l’unico obiettivo del ds granata. Petrachi stringe per il ritorno di Matteo Darmian, che con la maglia del Torino ha collezionato 151 presenze prima del trasferimento al Manchester United. Dopo le esperienze con Parma e soprattutto Inter, il 36enne di Legnano, rimasto svincolato dai nerazzurri, potrebbe diventare un uomo chiave per esperienza e leadership nello spogliatoio.

Grande colpo tra i pali: Petrachi incontra Livakovic

Il Torino lavora anche per sistemare la porta. Dalla Turchia arrivano conferme sull’interesse per Livakovic, 31enne estremo difensore della Croazia, con cui ha collezionato 79 presenze. Il portiere lascerà il Fenerbahce dopo essere stato superato nelle gerarchie dal brasiliano Ederson e potrebbe rappresentare un colpo di grande esperienza per i granata. La concorrenza, però, è importante: sulle sue tracce ci sarebbero anche la Dinamo Zagabria, club dove ha già militato nella seconda parte dell’ultima stagione, e il Crystal Palace.