Torino-Frosinone, le probabili formazioni

La sfida Torino-Frosinone, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino, apre l'ottava giornata del massimo campionato italiano. Una partita delicatissima per entrambe le compagini. I granata, in casa, hanno conquistato una sola vittoria, subendo ben due sconfitte (Roma e Napoli). Dopo la bella vittoria sul campo del Chievo, tanta la voglia di dare continuità di risultati, così da risalire la classifica (ad oggi, per il Toro, nove punti in sette partite). Situazione disperata per il Frosinone, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale (un solo punto in classifica).

Il tecnico Mazzarri dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Zaza, in grande spolvero dopo la rete ai clivensi, a fare coppia, in attacco, con Belotti. Nessuna novità in difesa, con Izzo, Nkoulou e Moretti confermatissimi. A centrocampo, attenzione al possibile impiego di Iago Falque (al posto di Ola Aina). Per il resto, nessuna novità con Berenguer, Soriano, Rincon e Meité a completare i cinque di centrocampo.

Dall'altra parte, Longo, a rischio esonero, punta ad una squadra accorta in difesa (il Frosinone è la peggior difesa del torneo, con 18 gol incassati). Possibile 3-4-1-2 con Goldaniga, Salamon, Krajnc davanti a Sportiello. A centrocampo dovrebbero agire Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro. Soddimo, quasi certamente, agirà alle spalle di Ciano, in rete contro il Genoa, al fianco di Daniel Ciofani.

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Berenguer, Soriano, Rincon, Meité, Iago Falque; Zaza, Belotti.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Soddimo; Ciano, Ciofani.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 08:05