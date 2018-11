Torino-Glik, prove di riavvicinamento

La stagione del Monaco sembra essere irrimediabilmente compromessa.

Ultimo posto condiviso con il Guingamp in campionato, quattro sconfitte in quattro partite di Champions League, sconfitta nella finale del Trophée des Champions e un nuovo allenatore che non riesce a invertire la rotta.

Una situazione simile potrebbe comportare un ammutinamento dei pezzi pregiati, che preferirebbero cambiare aria.

Uno su tutti Kamil Glik. Il Torino sarebbe felice di riportare nelle proprie fila un giocatore del suo calibro e lo stesso non ha mai chiuso a un possibile ritorno: "Sto guardando tutte le partite che posso dei miei ex compagni, perché ho lasciato un pezzo di cuore a Torino. Se posso tornare? Non dipende da me, mi farebbe sicuramente piacere visto il mio passato" aveva dichiarato tempo fa a 'Sky'.



SPORTAL.IT | 14-11-2018 20:00