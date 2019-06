Torino, Gustafson torna per ripartire

Terminata l'esperienza all'Hellas Verona, Gustafson è pronto per tornare al Torino.

La società scagligera non ha pagato i 2 milioni di euro per riscattarlo e il centrocampista non rientra nei piani di Mazzarri, ecco quindi che potrebbe ripartire per una nuova esperienza.

Sul giocatore, secondo il Corriere di Verona, è forte il pressing della Spal che avrebbe individuato in Gustafson l'innesto ideale.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 26-06-2019 18:41