Torino, i 28 convocati di Mazzarri

Il tecnico granata Walter Mazzarri ha convocato 28 calciatori per la Sportpesa preseason, il ritiro precampionato che per il sesto anno consecutivo vedra' il Torino allenarsi a Bormio, in Alta Valtellina. Fuori chi ha partecipato a Russia 2018 e Barreca, ormai del Monaco.

Questo l'elenco: Afriyie Acquah, Michel Ndari Adopo, Daniele Baselli, Andrea Belotti, Alejandro Berenguer, Edoardo Bianchi, Kevin Bonifazi, Lucas Boye', Alessandro Buongiorno, Karlo Butic, Lorenzo De Silvestri, Simone Edera, Iago Falque, Erick Ferigra, Alessandro Fiordaliso, Filippo Gilli, Salvador Ichazo, Armando Izzo, Ben Lhassine Kone, Sasa Lukic, Emiliano Moretti, Nicolas Nkoulou, Vittorio Parigini, Tomas Rincon, Charlie Rowan, Salvatore Sirigu, Mirko Valdifiori, Andrea Zaccagno.



SPORTAL.IT | 08-07-2018 14:25