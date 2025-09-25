Torino, i tifosi alzano il tiro contro Cairo: l’ultima trovata della contestazione al presidente 

Gli ultrà hanno invitato tutto il popolo granata a lasciare lo stadio vuoto nei primi 45 minuti della partita di Coppa Italia contro il Parma: sui volantini il patron diventa un pagliaccio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Uno stadio vuoto, in silenzio, per dare un segnale forte a Urbano Cairo: è quello che chiedono gli ultrà del Torino agli altri tifosi granata per i primi 45’ della gara di Coppa Italia di stasera contro il Pisa. Una richiesta che alza il tono della contestazione nei confronti del presidente.

Torino, nuova protesta contro Cairo

La contestazione degli ultrà del Torino a Urbano Cairo va avanti ininterrotta praticamente da anni, ma raramente la tensione tra la tifoseria granata e il presidente ha raggiunto vette pari a quelle delle ultime settimane. I risultati deludenti raccolti a inizio campionato da Marco Baroni si sono andati a sommare a un mercato giudicato insufficiente e alle accuse di scarsa ambizione e progettualità che già da tempo i tifosi del Toro portano avanti nei confronti del numero uno del club. E stasera, nella gara contro di Coppa Italia contro il Pisa, la protesta potrebbe salire di tono.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stadio vuoto nei primi 45’ col Pisa

Per la gara di stasera sono attesi all’Olimpico circa 10mila spettatori, ma non tutti potrebbero essere sugli spalti al momento del fischio d’inizio, fissato per le ore 21. Gli ultrà del Torino hanno infatti chiesto agli altri tifosi granata di lasciare lo stadio vuoto per i primi 45’ dell’incontro col Pisa: un’iniziativa che, se dovesse riuscire, risulterebbe clamorosa e che richiamerebbe quella del novembre 2024, in occasione del match contro il Monza.

“L’acufene è tornato… il silenzio è servito”, si legge nel volantino diffuso dai gruppi organizzati del Torino: un riferimento alla definizione con cui Cairo aveva snobbato le proteste dei tifosi dei giorni scorsi, parlando appunto di “acufene”.

Cairo pagliaccio sui volantini ultrà

“Invitiamo tutti i tifosi granata a lasciare lo stadio vuoto per i primi 45 minuti. Il Torino siamo noi!”, si legge ancora sul volantino degli ultrà granata, dove non manca poi la scritta “Cairo vattene”, accompagnata da un disegno che dice tutto del giudizio che gli ultrà danno del numero uno del club: il presidente è rappresentato come un pagliaccio. Solo stasera scopriremo quanta parte della tifoseria del Toro raccoglierà l’invito dei gruppi organizzati, di sicuro per Cairo questo è stato un settembre difficile.

La marcia prima dell’Atalanta

Domenica scorsa, prima dello 0-3 incassato dall’Atalanta all’Olimpico, i tifosi del Torino avevano realizzato una delle proteste più importanti degli ultimi anni, marciando in oltre 5mila dal vecchio Filadelfia all’Olimpico dietro un enorme striscione recante la scritta “Cairo Vattene”. Si è trattato della terza marcia contro Cairo dopo quelle inscenate nella scorsa stagione per la cessione di Raoul Bellanova all’Atalanta nell’agosto 2024 e quella dello scorso 4 maggio.