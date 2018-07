Torino, il Generale verso l'addio

Non solo acquisti per il Torino, che dopo l’innesto di Soualiho Meite a centrocampo pensa anche a sfoltire il reparto. Il giocatore da sacrificare è stato individuato in Afriyie Acquah, ma le offerte per il ghanese non sono poi così tante e allora attenzione alle proposte che possono arrivare per Tomas Rincon.

Il venezuelano, arrivato la scorsa estate dalla Juventus, è stato un titolare fisso tanto nella gestione Mihajlovic che in quella Mazzarri, ma potrebbe essere ceduto di fronte a un’offerta importante, come quella che, secondo quanto riportato da 'La Repubblica', è in arrivo dalla Fiorentina. Per lasciar partire 'El General', però, il presidente del Toro Urbano Cairo chiede almeno la stessa cifra versata un anno fa alla Juventus, ovvero 6 milioni per il riscatto dopo i 3 per il prestito oneroso.



SPORTAL.IT | 10-07-2018 12:55