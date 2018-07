Torino, il primo colpo è a doppia cifra

Sembrava ormai certo che il primo acquisto del travagliato inizio d’estate del Torino fosse di nazionalità brasiliana. Verissimo o Bruno Peres, gli affari sembravano a un passo dalla chiusura, invece il centrale è ancora “ostaggio” del Santos, mentre il ritorno dell’esterno dalla Roma è sfumato per motivi famigliari. Così il primo e forse unico volto nuovo al raduno di venerdì 6 luglio al Filadelfia sarà Armando Izzo. Il difensore napoletano è stato acquistato dal Genoa per ben 10 milioni: affare a titolo definitivo con il difensore ex Avellino atteso mercoledì a Torino per visite mediche e firma.

A vuoto il controrilancio del Sassuolo, che sembrava aver chiuso l’affare con il Genoa in vista della probabile partenza di Acerbi. Il blitz del Torino è stato decisivo e Mazzarri può così accogliere un nuovo titolare per la sua difesa a tre. Aspettando Verissimo…

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 03-07-2018 19:50