Torino, in arrivo un'offerta per Meitè

Una delle più grandi rivelazioni della stagione del Torino è senza dubbio Soualiho Meité.

Il roccioso centrocampista, tanto cercato in inverno, aveva commentato così le voci di mercato che lo riguardavano: "Non mi interessano queste cose, io lavoro perchè, come si dice, il lavoro paga. La serie A mi ha dato qualcosa in più, quello che mi mancava. Questo è un ottimo campionato, me ne sono accorto direttamente sul campo. Sono bastati pochi mesi e già sono più tecnico, più rapido e penso più velocemente".

Le ottime prestazioni di Meitè hanno però attirato le attenzioni di diversi club tra cui Roma, Borussia Dortmund e West Ham. Secondo diverse indiscrezioni proprio la società inglese sarebbe pronta a presentare un'offerta vicina ai trenta milioni di euro per strappare il francese alla società granata.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 16:04