Torino-Inter 2019-2020, le probabili formazioni

Torino-Inter è il terzo anticipo del sabato della tredicesima giornata di serie A. Mazzarri deve rinunciare per infortunio a Laxalt e Lyanco, mentre Rincon, rientrato solo giovedì in gruppo dopo gli impegni in Nazionale, dovrebbe essere regolarmente in campo. In attacco ballottaggio tra Berenguer e Verdi al fianco di Belotti.

Conte potrebbe schierare dal 1' in difesa D'Ambrosio al posto di Godin. Sulle fasce Candreva e Biraghi, Vecino a centrocampo con Brozovic e Barella. Fissi in attacco Lautaro Martinez e Lukaku. In panchina Sensi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meite, Rincon, Ansaldi; Lukic, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

SPORTAL.IT | 22-11-2019 09:15