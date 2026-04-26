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Torino-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e dove vederla

Torino-Inter di Serie A 2025-26, 34a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

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Redazione

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TorinoInter accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Granata al 13° posto con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 15 sconfitte; 37 gol segnati, 54 subiti), nerazzurri capolista a quota 78 (25 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 78 gol fatti, 29 incassati). È un big match per la capolista, chiamata a blindare lo scudetto, mentre i granata cercano prestigio e punti per chiudere in serenità una stagione in ripresa davanti al proprio pubblico.


Probabili formazioni di Torino-Inter

Si va verso un Torino pragmatico: D’Aversa potrebbe confermare il 3-4-1-2 con paletti chiari sulle corsie. Davanti, Simeone e Adams dovrebbero garantire profondità, con Vlasic tra le linee. In mezzo, equilibrio affidato a Gineitis e Ilkhan, mentre a tutta fascia opzione Lazaro e Obrador. In difesa, blocco esperto con Coco e Ismajli. Non esclusi cambi in corsa: Zapata resta un’alternativa. L’Inter, alle prese con le condizioni di Lautaro e de Vrij, dovrebbe ripartire dal 3-5-2: sulle fasce spinta di Dumfries e Dimarco, in mediana regia a Calhanoglu con Barella e Zielinski. Davanti, si va verso Thuram con Esposito, ma non mancano opzioni dalla panchina.

  • Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Gli indisponibili di Torino-Inter

Nel Torino pesano alcune defezioni in trequarti: stop per Aboukhlal (infortunio al ginocchio) e Anjorin (infortunio all’anca). In casa Inter cautela su elementi chiave: fuori de Vrij (trauma al torace), Martinez Lautaro (infortunio al polpaccio) e Luis Henrique (infortunio all’inguine). Al momento non risultano squalificati, ma le ultime verifiche alla vigilia potrebbero suggerire ulteriori rotazioni.

  • Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
  • Inter – Infortunati: de Vrij (trauma al torace), Martinez (infortunio al polpaccio), Luis Henrique (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Torino in crescita: tre successi nelle ultime quattro e solidità casalinga ritrovata. Inter in volata scudetto: serie positiva con tre vittorie consecutive segnando a raffica. Trend che promette ritmo alto e dettagli decisivi.

Torino ok ko ok ok x
Inter x x ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Torino ha raccolto 10 punti, l’Inter 11. Dettaglio risultati:

  • Torino

Torino–Parma 4-1; Milan–Torino 3-2; Pisa–Torino 0-1; Torino–Verona 2-1; Cremonese–Torino 0-0.

  • Inter

Inter–Atalanta 1-1; Fiorentina–Inter 1-1; Inter–Roma 5-2; Como–Inter 3-4; Inter–Cagliari 3-0.

L’arbitro di Torino-Inter

Designato il signor Maurizio Mariani (Aprilia). Nel 2025/26 ha diretto 14 gare in Serie A: 5 rigori assegnati, 54 ammonizioni e 1 espulsione, media 3,9 cartellini a partita. Alla VAR ci sarà Mazzoleni, con Paganessi AVAR; assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Crezzini.

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal profumo di storia: l’Inter vanta un bilancio particolarmente favorevole contro il Torino e arriva in Piemonte con la possibilità di mettere un altro mattone sul titolo. I nerazzurri hanno costruito in trasferta una delle chiavi del loro campionato, mentre i granata, rinvigoriti dalla cura D’Aversa, hanno rialzato il muro in casa. Contrasto di stili evidente: possesso alto per l’Inter, verticalità e ripartenze per il Torino. Occhio ai singoli: Thuram ha un feeling speciale con questa sfida, mentre Simeone vive un momento prolifico allo stadio Olimpico Grande Torino. La gara promette equilibrio tattico nelle prime fasi e scintille sulle corsie, con Dimarco e Dumfries pronti a misurarsi con la struttura granata a tre dietro. Con i precedenti e la forma recente a suggerire un match intenso, la gestione dei dettagli – palloni inattivi e transizioni – potrebbe indirizzare l’esito.

  • L’Inter è la squadra con più risultati utili contro il Torino in A e, con un altro successo, affiancherebbe la Juve per numero di vittorie sui granata.
  • Nelle ultime tre trasferte a Torino, i nerazzurri hanno sempre vinto senza subire gol: serie aperta che potrebbe allungarsi.
  • La capolista potrebbe chiudere il discorso scudetto già in questa giornata, seguendo il trend degli ultimi anni con titoli anticipati.
  • Granata imbattuti da tre in campionato (2V, 1N): D’Aversa ha rilanciato rendimento e fiducia, soprattutto in casa.
  • Inter a segno con almeno tre gol nelle ultime tre gare: ritmo offensivo da squadra in controllo.
  • Dodici vittorie esterne nerazzurre su 16: numeri che sfiorano i migliori exploit fuori casa della storia del club.
  • Possesso palla: Inter al 59% medio, Torino al 43.7%; nerazzurri letali anche nelle azioni manovrate lunghe.
  • Simeone sfiora la doppia cifra stagionale ed è in striscia nelle ultime uscite interne.
  • Thuram ha nel Torino la sua vittima preferita in Serie A: sei reti in quattro presenze.

Le statistiche stagionali di Torino e Inter

L’Inter domina per numeri offensivi e controllo del gioco: 78 gol segnati, possesso medio 59.0%, 203 tiri nello specchio e 87.24% di precisione passaggi. Il Torino risponde con organizzazione e ripartenze: 37 reti, 43.7% di possesso, 136 tiri in porta e 79.44% di precisione. Dietro, nerazzurri più ermetici (29 gol subiti, 16 clean sheet) rispetto ai granata (54 incassati, 12 clean sheet). PPDA: 10.6 Inter, 14.0 Torino.

Giocatori chiave: capocannonieri Martinez (16) e Thuram (11) per l’Inter, Simeone (9) per il Torino. Assist: Dimarco a quota 15 guida i nerazzurri; per i granata spicca Vlasic (3). Disciplina: più ammoniti Calhanoglu (7), Bastoni e Barella (6) nell’Inter; Vlasic (7) nel Torino, con un rosso per Ilkhan. Clean sheet: Sommer 14, Paleari 9.

Torino Inter
Partite giocate 33 33
Vittorie 11 25
Pareggi 7 3
Sconfitte 15 5
Gol fatti 37 78
Gol subiti 54 29
Possesso palla (%) 43.7 59.0
Tiri in porta 136 203
Precisione passaggi (%) 79.44 87.24
Clean sheet 12 16
Cartellini gialli 64 58
Cartellini rossi 1 0
Capocannoniere Simeone 9 Martinez 16
Top assistman Vlasic 3 Dimarco 15

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Torino-Inter?

Torino-Inter si gioca domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00.

Dove si gioca Torino-Inter?

La partita si disputa allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino.

Chi è l’arbitro di Torino-Inter?

L’arbitro designato è Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Tegoni, IV Crezzini, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.

Torino-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e dove vederla

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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