Torino-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e dove vederla

Torino–Inter accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Granata al 13° posto con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 15 sconfitte; 37 gol segnati, 54 subiti), nerazzurri capolista a quota 78 (25 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 78 gol fatti, 29 incassati). È un big match per la capolista, chiamata a blindare lo scudetto, mentre i granata cercano prestigio e punti per chiudere in serenità una stagione in ripresa davanti al proprio pubblico.
- Probabili formazioni di Torino-Inter
- Gli indisponibili di Torino-Inter
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Torino-Inter
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Torino e Inter
Probabili formazioni di Torino-Inter
Si va verso un Torino pragmatico: D’Aversa potrebbe confermare il 3-4-1-2 con paletti chiari sulle corsie. Davanti, Simeone e Adams dovrebbero garantire profondità, con Vlasic tra le linee. In mezzo, equilibrio affidato a Gineitis e Ilkhan, mentre a tutta fascia opzione Lazaro e Obrador. In difesa, blocco esperto con Coco e Ismajli. Non esclusi cambi in corsa: Zapata resta un’alternativa. L’Inter, alle prese con le condizioni di Lautaro e de Vrij, dovrebbe ripartire dal 3-5-2: sulle fasce spinta di Dumfries e Dimarco, in mediana regia a Calhanoglu con Barella e Zielinski. Davanti, si va verso Thuram con Esposito, ma non mancano opzioni dalla panchina.
- Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.
Gli indisponibili di Torino-Inter
Nel Torino pesano alcune defezioni in trequarti: stop per Aboukhlal (infortunio al ginocchio) e Anjorin (infortunio all’anca). In casa Inter cautela su elementi chiave: fuori de Vrij (trauma al torace), Martinez Lautaro (infortunio al polpaccio) e Luis Henrique (infortunio all’inguine). Al momento non risultano squalificati, ma le ultime verifiche alla vigilia potrebbero suggerire ulteriori rotazioni.
- Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
- Inter – Infortunati: de Vrij (trauma al torace), Martinez (infortunio al polpaccio), Luis Henrique (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Torino in crescita: tre successi nelle ultime quattro e solidità casalinga ritrovata. Inter in volata scudetto: serie positiva con tre vittorie consecutive segnando a raffica. Trend che promette ritmo alto e dettagli decisivi.
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Nelle ultime 5 di campionato il Torino ha raccolto 10 punti, l’Inter 11. Dettaglio risultati:
- Torino
Torino–Parma 4-1; Milan–Torino 3-2; Pisa–Torino 0-1; Torino–Verona 2-1; Cremonese–Torino 0-0.
- Inter
Inter–Atalanta 1-1; Fiorentina–Inter 1-1; Inter–Roma 5-2; Como–Inter 3-4; Inter–Cagliari 3-0.
L’arbitro di Torino-Inter
Designato il signor Maurizio Mariani (Aprilia). Nel 2025/26 ha diretto 14 gare in Serie A: 5 rigori assegnati, 54 ammonizioni e 1 espulsione, media 3,9 cartellini a partita. Alla VAR ci sarà Mazzoleni, con Paganessi AVAR; assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Crezzini.
Informazioni interessanti sul match
Una sfida dal profumo di storia: l’Inter vanta un bilancio particolarmente favorevole contro il Torino e arriva in Piemonte con la possibilità di mettere un altro mattone sul titolo. I nerazzurri hanno costruito in trasferta una delle chiavi del loro campionato, mentre i granata, rinvigoriti dalla cura D’Aversa, hanno rialzato il muro in casa. Contrasto di stili evidente: possesso alto per l’Inter, verticalità e ripartenze per il Torino. Occhio ai singoli: Thuram ha un feeling speciale con questa sfida, mentre Simeone vive un momento prolifico allo stadio Olimpico Grande Torino. La gara promette equilibrio tattico nelle prime fasi e scintille sulle corsie, con Dimarco e Dumfries pronti a misurarsi con la struttura granata a tre dietro. Con i precedenti e la forma recente a suggerire un match intenso, la gestione dei dettagli – palloni inattivi e transizioni – potrebbe indirizzare l’esito.
- L’Inter è la squadra con più risultati utili contro il Torino in A e, con un altro successo, affiancherebbe la Juve per numero di vittorie sui granata.
- Nelle ultime tre trasferte a Torino, i nerazzurri hanno sempre vinto senza subire gol: serie aperta che potrebbe allungarsi.
- La capolista potrebbe chiudere il discorso scudetto già in questa giornata, seguendo il trend degli ultimi anni con titoli anticipati.
- Granata imbattuti da tre in campionato (2V, 1N): D’Aversa ha rilanciato rendimento e fiducia, soprattutto in casa.
- Inter a segno con almeno tre gol nelle ultime tre gare: ritmo offensivo da squadra in controllo.
- Dodici vittorie esterne nerazzurre su 16: numeri che sfiorano i migliori exploit fuori casa della storia del club.
- Possesso palla: Inter al 59% medio, Torino al 43.7%; nerazzurri letali anche nelle azioni manovrate lunghe.
- Simeone sfiora la doppia cifra stagionale ed è in striscia nelle ultime uscite interne.
- Thuram ha nel Torino la sua vittima preferita in Serie A: sei reti in quattro presenze.
Le statistiche stagionali di Torino e Inter
L’Inter domina per numeri offensivi e controllo del gioco: 78 gol segnati, possesso medio 59.0%, 203 tiri nello specchio e 87.24% di precisione passaggi. Il Torino risponde con organizzazione e ripartenze: 37 reti, 43.7% di possesso, 136 tiri in porta e 79.44% di precisione. Dietro, nerazzurri più ermetici (29 gol subiti, 16 clean sheet) rispetto ai granata (54 incassati, 12 clean sheet). PPDA: 10.6 Inter, 14.0 Torino.
Giocatori chiave: capocannonieri Martinez (16) e Thuram (11) per l’Inter, Simeone (9) per il Torino. Assist: Dimarco a quota 15 guida i nerazzurri; per i granata spicca Vlasic (3). Disciplina: più ammoniti Calhanoglu (7), Bastoni e Barella (6) nell’Inter; Vlasic (7) nel Torino, con un rosso per Ilkhan. Clean sheet: Sommer 14, Paleari 9.
|Torino
|Inter
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|11
|25
|Pareggi
|7
|3
|Sconfitte
|15
|5
|Gol fatti
|37
|78
|Gol subiti
|54
|29
|Possesso palla (%)
|43.7
|59.0
|Tiri in porta
|136
|203
|Precisione passaggi (%)
|79.44
|87.24
|Clean sheet
|12
|16
|Cartellini gialli
|64
|58
|Cartellini rossi
|1
|0
|Capocannoniere
|Simeone 9
|Martinez 16
|Top assistman
|Vlasic 3
|Dimarco 15
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Torino-Inter?
-
Torino-Inter si gioca domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Torino-Inter?
-
La partita si disputa allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino.
- Chi è l’arbitro di Torino-Inter?
-
L’arbitro designato è Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Tegoni, IV Crezzini, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.