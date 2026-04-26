Torino-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e dove vederla

Torino-Inter di Serie A 2025-26, 34a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

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Torino–Inter accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Granata al 13° posto con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 15 sconfitte; 37 gol segnati, 54 subiti), nerazzurri capolista a quota 78 (25 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 78 gol fatti, 29 incassati). È un big match per la capolista, chiamata a blindare lo scudetto, mentre i granata cercano prestigio e punti per chiudere in serenità una stagione in ripresa davanti al proprio pubblico.

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Probabili formazioni di Torino-Inter

Si va verso un Torino pragmatico: D’Aversa potrebbe confermare il 3-4-1-2 con paletti chiari sulle corsie. Davanti, Simeone e Adams dovrebbero garantire profondità, con Vlasic tra le linee. In mezzo, equilibrio affidato a Gineitis e Ilkhan, mentre a tutta fascia opzione Lazaro e Obrador. In difesa, blocco esperto con Coco e Ismajli. Non esclusi cambi in corsa: Zapata resta un’alternativa. L’Inter, alle prese con le condizioni di Lautaro e de Vrij, dovrebbe ripartire dal 3-5-2: sulle fasce spinta di Dumfries e Dimarco, in mediana regia a Calhanoglu con Barella e Zielinski. Davanti, si va verso Thuram con Esposito, ma non mancano opzioni dalla panchina.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

(3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Gli indisponibili di Torino-Inter

Nel Torino pesano alcune defezioni in trequarti: stop per Aboukhlal (infortunio al ginocchio) e Anjorin (infortunio all’anca). In casa Inter cautela su elementi chiave: fuori de Vrij (trauma al torace), Martinez Lautaro (infortunio al polpaccio) e Luis Henrique (infortunio all’inguine). Al momento non risultano squalificati, ma le ultime verifiche alla vigilia potrebbero suggerire ulteriori rotazioni.

Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno. Inter – Infortunati: de Vrij (trauma al torace), Martinez (infortunio al polpaccio), Luis Henrique (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Torino in crescita: tre successi nelle ultime quattro e solidità casalinga ritrovata. Inter in volata scudetto: serie positiva con tre vittorie consecutive segnando a raffica. Trend che promette ritmo alto e dettagli decisivi.

Torino ok ko ok ok x Inter x x ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Torino ha raccolto 10 punti, l’Inter 11. Dettaglio risultati:

Torino

Torino–Parma 4-1; Milan–Torino 3-2; Pisa–Torino 0-1; Torino–Verona 2-1; Cremonese–Torino 0-0.

Inter

Inter–Atalanta 1-1; Fiorentina–Inter 1-1; Inter–Roma 5-2; Como–Inter 3-4; Inter–Cagliari 3-0.

L’arbitro di Torino-Inter

Designato il signor Maurizio Mariani (Aprilia). Nel 2025/26 ha diretto 14 gare in Serie A: 5 rigori assegnati, 54 ammonizioni e 1 espulsione, media 3,9 cartellini a partita. Alla VAR ci sarà Mazzoleni, con Paganessi AVAR; assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Crezzini.

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal profumo di storia: l’Inter vanta un bilancio particolarmente favorevole contro il Torino e arriva in Piemonte con la possibilità di mettere un altro mattone sul titolo. I nerazzurri hanno costruito in trasferta una delle chiavi del loro campionato, mentre i granata, rinvigoriti dalla cura D’Aversa, hanno rialzato il muro in casa. Contrasto di stili evidente: possesso alto per l’Inter, verticalità e ripartenze per il Torino. Occhio ai singoli: Thuram ha un feeling speciale con questa sfida, mentre Simeone vive un momento prolifico allo stadio Olimpico Grande Torino. La gara promette equilibrio tattico nelle prime fasi e scintille sulle corsie, con Dimarco e Dumfries pronti a misurarsi con la struttura granata a tre dietro. Con i precedenti e la forma recente a suggerire un match intenso, la gestione dei dettagli – palloni inattivi e transizioni – potrebbe indirizzare l’esito.

L’ Inter è la squadra con più risultati utili contro il Torino in A e, con un altro successo, affiancherebbe la Juve per numero di vittorie sui granata.

è la squadra con più risultati utili contro il in A e, con un altro successo, affiancherebbe la Juve per numero di vittorie sui granata. Nelle ultime tre trasferte a Torino, i nerazzurri hanno sempre vinto senza subire gol: serie aperta che potrebbe allungarsi.

La capolista potrebbe chiudere il discorso scudetto già in questa giornata, seguendo il trend degli ultimi anni con titoli anticipati.

Granata imbattuti da tre in campionato (2V, 1N): D’Aversa ha rilanciato rendimento e fiducia, soprattutto in casa.

Inter a segno con almeno tre gol nelle ultime tre gare: ritmo offensivo da squadra in controllo.

Dodici vittorie esterne nerazzurre su 16: numeri che sfiorano i migliori exploit fuori casa della storia del club.

Possesso palla: Inter al 59% medio, Torino al 43.7%; nerazzurri letali anche nelle azioni manovrate lunghe.

al 59% medio, al 43.7%; nerazzurri letali anche nelle azioni manovrate lunghe. Simeone sfiora la doppia cifra stagionale ed è in striscia nelle ultime uscite interne.

sfiora la doppia cifra stagionale ed è in striscia nelle ultime uscite interne. Thuram ha nel Torino la sua vittima preferita in Serie A: sei reti in quattro presenze.

Le statistiche stagionali di Torino e Inter

L’Inter domina per numeri offensivi e controllo del gioco: 78 gol segnati, possesso medio 59.0%, 203 tiri nello specchio e 87.24% di precisione passaggi. Il Torino risponde con organizzazione e ripartenze: 37 reti, 43.7% di possesso, 136 tiri in porta e 79.44% di precisione. Dietro, nerazzurri più ermetici (29 gol subiti, 16 clean sheet) rispetto ai granata (54 incassati, 12 clean sheet). PPDA: 10.6 Inter, 14.0 Torino.

Giocatori chiave: capocannonieri Martinez (16) e Thuram (11) per l’Inter, Simeone (9) per il Torino. Assist: Dimarco a quota 15 guida i nerazzurri; per i granata spicca Vlasic (3). Disciplina: più ammoniti Calhanoglu (7), Bastoni e Barella (6) nell’Inter; Vlasic (7) nel Torino, con un rosso per Ilkhan. Clean sheet: Sommer 14, Paleari 9.

Torino Inter Partite giocate 33 33 Vittorie 11 25 Pareggi 7 3 Sconfitte 15 5 Gol fatti 37 78 Gol subiti 54 29 Possesso palla (%) 43.7 59.0 Tiri in porta 136 203 Precisione passaggi (%) 79.44 87.24 Clean sheet 12 16 Cartellini gialli 64 58 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Simeone 9 Martinez 16 Top assistman Vlasic 3 Dimarco 15

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Torino-Inter? Torino-Inter si gioca domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Torino-Inter? La partita si disputa allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Inter? L’arbitro designato è Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Tegoni, IV Crezzini, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.