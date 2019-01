Torino-Jesé, i motivi del no dei granata

Niente Jesé Rodriguez per il Torino. L'attaccante esterno, scuola Real Madrid, era stato proposto in prestito dal Psg al club granata, che però ha declinato: il giocatore firmerà con il Betis nelle prossime ore.

Dietro alla scelta dei dirigenti ci sarebbe lo scetticismo di Walter Mazzarri: Jesé si esprime al meglio come ala in un 4-2-3-1 o come attaccante esterno in un tridente, e nel 3-5-2 del Toro avrebbe faticato a trovare una maglia da titolare.

Inoltre non convincono le condizioni fisiche del giocatore, che in questa stagione ha disputato appena una partita, lo scorso 23 gennaio in Coppa di Francia.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 12:50