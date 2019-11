Torino-Juventus 2019-2020, le probabili formazioni

Il derby tra Torino e Juventus è in progamma sabato alle 20.45 ed è valido per l'undicesima giornata di serie A. Tra i granata squalificato Nkoulou, al suo posto giocherà Lyanco. Rincon fuori per problemi muscolari, sulla fascia torna Ansaldi. In attacco Belotti-Zaza.

4-3-1-2 per Maurizio Sarri: Higuain si è allenato e potrebbe partire dal 1'. Bernardeschi dovrebbe di nuovo avere la meglio su Ramsey, a centrocampo Pjanic sotto osservazione: se non ce la fa, sarà confermato Bentancur in regia.

TORINO-JUVENTUS

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Meité, Baselli, Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza. All: Mazzarri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. All.: Sarri.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 11:10