Torino-Juventus, derby di sangue, tifoso grave in ospedale: confronto ultras-Locatelli, il precedente Napoli-Fiorentina

Scontri tra le due tifoserie nel pre-partita: un tifoso bianconero è ricoverato in codice rosso. La richiesta degli ultras ai calciatori: non si gioca per motivi di sicurezza

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Altissima tensione nel pre-partita di Torino-Juventus. Il derby si macchia di sangue con un tifoso bianconero ricoverato in codice rosso. A pochi minuti dall’inizio della partita gli ultras della squadra ospite hanno chiamato a rapporto capitan Locatelli e compagni chiedendo di non giocare la partita. C’è un precedente, quello della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina del 2014.

Torino-Juventus, derby di sangue: tifoso grave in ospedale

Da quanto si apprende, un tifoso della Juventus è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto negli scontri tra le due tifoserie che hanno caratterizzato il pre-partita.

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Si tratterebbe di un uomo di 45 anni, vittima di un trauma cranico: secondo i tifosi sarebbe stato colpito da un lacrimogeno, ma fonti sanitarie smentiscono tale ricostruzione. L’uomo è stato trasportato prima all’ospedale Mauriziano e poi trasferito al Cto per ulteriori accertamenti. Come riferito da DAZN, non sarebbe in pericolo di vita.

Confronto ultras Juventus-Locatelli: la richiesta di non giocare

La notizia è arrivata subito ai sostenitori bianconeri presenti all’Olimpico Grande Torino. Dopo aver inizialmente svuotato il settore ospiti, la tifoseria organizzata ha chiesto un confronto col capitano Locatelli per chiedergli di non scendere in campo, nonostante l’importanza della posta in palio. La Juventus, infatti, è in corsa per un posto in Champions League insieme a Milan, Roma e Como.

“Siamo preoccupati per quello che sta avvenendo fuori allo stadio, è molto triste – ha dichiarato l’ad Damien Comolli -. C’è un nostro tifoso in ospedale, per questo ci stanno chiedendo di non giocare. Dopo la partita andrò in ospedale a parlare con il tifoso”.

Le altre partite iniziano, il derby no: ecco perché

Le squadre sono poi rientrate negli spogliatoi, dov’è presente anche la Questura. Salta la contemporaneità: le altre partite in lotta per la Champions hanno atteso 5’, poi alle 20:50 i loro match sono iniziati. A Torino, invece, tutto fermo per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Che cosa succede se il derby non si gioca

Lo spiega Luca Marelli, talent di DAZN. In caso di rinvio, il derby della Mole si giocherà domani. Poi spetterà alla Questura decidere se a porte chiuse oppure no.

L’annuncio della Lega e la reazione dei tifosi della Juve

Secondo quanto spiegato in diretta da DAZN, la Lega Serie A avrebbe annunciato che il derby potrebbe giocarsi alle 21:45, dunque con un’ora di ritardo. Mentre la Juventus è ‘bloccata’ nel tunnel, i suoi tifosi lasciano il settore ospiti. Bruciate diverse sciarpe bianconere. L’ad Comolli segue gli sviluppi sul rettangolo verde.

Squadre in campo per il riscaldamento: fischi dei tifosi

Alle 21:30 il Torino rientra in campo per il riscaldamento in vista del fischio d’inizio previsto alle 21:45. Non ci sono ancora i calciatori della Juventus. Fischi dei tifosi.

Il precedente di Napoli-Fiorentina del 2014

Nel 2014 la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico tra Napoli e Fiorentina rischiò di non giocarsi. Il capitano azzurro Hamsik andò a colloquio con gli ultras dopo che si era diffusa la notizia del ferimento di un tifoso, vittima di un agguato da parte di sostenitori della Roma.

Quel tifoso si chiamava Ciro Esposito. La partita iniziò poco prima delle 22, con oltre un’ora di ritardo e solo dopo rassicurazione che Ciro fosse in ospedale, vivo e in ripresa. Ma, purtroppo, non ce la fece.

Ore 21:45: Torino e Juventus sono in campo

Il derby sta per iniziare. Le due squadre hanno fatto ritorno sul campo. Torino-Juventus si gioca con poco più di un’ora di ritardo e senza tifosi ospiti che hanno lasciato lo stadio. Anche una parte della curva Maratona è uscita per solidarietà.