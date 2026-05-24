Torino-Juventus: le formazioni ufficiali. La decisione di Spalletti su Di Gregorio, Thuram e Vlahovic

Ultimi 90’ da brividi: i bianconeri si giocano la Champions League nel derby della Mole. Bremer e Yildiz fermi ai box, ecco come giocheranno le due squadre

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La Juventus si gioca tutto nel derby della Mole contro il Torino che chiude il campionato. Trentottesima e ultima giornata di Serie A: per conquistare la Champions League Spalletti può solo vincere e sperare. Out Bremer e Yildiz, la decisione su Di Gregorio, Thuram e Vlahovic: le formazioni ufficiali.

Torino: Simeone-Zapata, D’Aversa ha deciso

D’Aversa opta per il 3-4-1-2: rientro importante in difesa, con Ismajli che guida la batteria formata da Coco ed Ebosse. A centrocampo, da destra a sinistra, partiranno titolari Pedersen, Ilkhan, Gineitis, di rientro dopo aver scontato la squalifica, e Obrador.

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Torino con l’attacco pesante: lì davanti giocheranno Simeone, che con Spalletti ha vinto lo scudetto a Napoli, e Zapata. Undici i sigilli del Cholito, che è riuscito a riscattarsi sotto la Mole dopo un’ultima annata avara di soddisfazioni alle falde del Vesuvio.

Juventus: Di Gregorio e Vlahovic, le scelte di Spalletti

Mancano due pezzi da novanta per la partita più importante dell’anno. Già, Spalletti dovrà affrontare il derby da Champions senza Bremer e Yildiz. La Juventus si disporrà col 3-4-3, ecco l’undici anti-Toro: tra i pali ci sarà Perin e non Di Gregorio, finito nuovamente nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta con la Fiorentina.

A Gatti il compito di sostituire Bremer, Kalulu e Kelly completeranno il pacchetto arretrato. Sulle corsie laterali spazio a Holm e Cambiaso, con Locatelli e McKennie in mediana. Nel tridente Conceicao, David più di Vlahovic che non è al meglio, e Boga. La speranza del tecnico di Certaldo è che il centravanti serbo sia in grado di stringere i denti per poter giocare dall’inizio: del resto, è l’ultima occasione di acciuffare il quarto posto che porta all’Europa che conta.

Torino-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa delle ufficiali, ecco le probabili formazioni: