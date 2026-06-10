Torino-Juventus, pagano i tifosi: la punizione esemplare del Governo per gli incidenti nell’ultimo derby  

Il Ministero dell’Interno ha scelto una sanzione severa per gli scontri dello scorso 24 maggio in cui rimase gravemente ferito un supporter bianconero

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I tifosi di Torino e Juventus hanno subito una propria e vera stangata in seguito agli incidenti scoppiati nel derby dello scorso 24 maggio: il Governo, attraverso il Ministero degli Interni, ha scelto una punizione esemplare col divieto di trasferta esteso per un gran numero di incontri.

Dura sanzione per gli incidenti di Torino-Juventus

Ancora una volta nel calcio italiano i tifosi perbene pagano le malefatte dei violenti. Il Governo ha infatti scelto una punizione severa, che non fa distinzione tra colpevoli e innocenti, per gli incidenti dello scorso derby del 24 maggio tra Torino e Juventus, durante i quali venne gravemente ferito il supporter bianconero Marco Leonardo Basoccu. L’inizio della partita venne inoltre ritardato perché gli ultrà bianconeri chiedevano alla squadra di non giocare l’incontro. Il Ministero degli Interni guidato da Matteo Piantedosi ha infatti previsto il divieto di trasferta per ben 10 incontri lontano da Torino di ciascuna delle due squadre torinesi.

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Per chi vale il divieto di trasferta

In particolare, il divieto interessa i residenti in Piemonte per le partite del Torino e quelli di Piemonte e Lombardia per le gare della Juventus. L’esecuzione del provvedimento verrà di volta in volta affidata ai prefetti delle province in cui sono previsti gli incontri.

Non è ancora chiaro se il divieto riguarderà soltanto le partite delle competizioni ufficiali disputate in Italia (serie A e Coppa Italia) o anche le amichevoli in trasferta che Torino e Juventus hanno programmato per il periodo estivo, di preparazione alla stagione 2026/27.

Le trasferte vietate ai tifosi

Dovesse riguardare solo le competizioni ufficiali, il provvedimento vieterebbe le trasferte dei tifosi del Torino sui campi di Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma, Frosinone, Napoli, Genoa, Inter e Milan, oltre al derby della Mole del 6 gennaio; i supporter della Juventus, invece, non potranno assistere alle gare esterne in casa di Frosinone, Sassuolo, Cagliari, Lecce, Genoa, Fiorentina, Como, Roma, Bologna, Inter e Milan.

Tuttavia alcuni dei divieti potrebbero essere scontati in Coppa Italia, qualora Torino o Juventus dovessero giocare in trasferta: i granata inizieranno il loro cammino a Ferragosto contro la Carrarese, ma all’Olimpico; il percorso dei bianconeri prenderà il via soltanto a dicembre con gli ottavi di finale.