Torino-Juventus probabili formazioni: Spalletti si gioca la Champions League con Boga e Vlahovic

Derby Torino-Juventus di Serie A 2025-26, 38a giornata: data, orario, formazioni, arbitro e tutte le statistiche chiave

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Derby della Mole ad alta tensione tra Torino e Juventus: si gioca all’Olimpico Grande Torino domenica 24 maggio 2026 alle 20.45, per la 38a giornata di Serie A 2025-26. I granata arrivano al finale da 12° posto con 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 17 sconfitte; 42 gol segnati, 61 subiti), mentre i bianconeri sono 6° a quota 68 (19 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte; 59 gol fatti, 32 incassati). Un big match cittadino: il Torino cerca l’ultimo scatto d’orgoglio, la Juventus insegue l’Europa che conta e si aggrappa alle minime possibilità che le restano. La qualificazione in Champions League non dipende più dai bianconeri che devono vincere e sperare nel concomitante passo falso di Milan e/o Roma.

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Probabili formazioni di Torino-Juventus

Nel Torino pesa la squalifica di Maripán e le possibili assenze di Aboukhlal e Anjorin: Juric (o chi per lui) potrebbe confermare il 3-4-1-2 con Vlasic alle spalle di Simeone e Zapata, mentre sugli esterni dovrebbero agire Pedersen e Obrador. In mezzo, chance per Prati e Gineitis, con Coco e Ismajli a guidare la linea a tre con Ebosse. Nella Juventus, out per squalifica Bremer e indisponibile Yildiz (polpaccio): si va verso il 3-4-2-1 con Kalulu, Gatti, Kelly dietro; corsie affidate a Holm e Cambiaso; in regia Locatelli con McKennie mezzala. Davanti, opzione doppia trequarti con Conceição e Boga a supporto di Vlahovic.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Holm, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

(3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Holm, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Boga; Vlahovic.

Gli indisponibili di Torino-Juventus

Assenze che pesano su entrambe. Il Torino deve rinunciare alla fisicità di Maripán (squalificato) e con ogni probabilità alla velocità di Aboukhlal e alla qualità tra le linee di Anjorin. Nella Juventus, la squalifica di Bremer impone un riassetto dietro, mentre l’assenza di Yildiz toglie imprevedibilità sulla trequarti.

Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: Maripán (squalifica per somma di ammonizioni).

– Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: Maripán (squalifica per somma di ammonizioni). Juventus – Infortunati: Yildiz (infortunio al polpaccio). Squalificati: Bremer (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Il Torino alterna prove solide a qualche passaggio a vuoto: equilibrio in casa, più fatica lontano. La Juventus ha ritrovato compattezza e ripartenze efficaci, ma non è mancato un inciampo recente. Curve di forma diverse, ma inerzia complessiva favorevole ai bianconeri.

Torino x x ko ok ko Juventus ok x x ok ko

Nelle ultime 5 partite di campionato il Torino ha totalizzato 5 punti, mentre la Juventus ne ha fatti 8. Questo il dettaglio:

Torino

Cremonese-Torino 0-0; Torino-Inter 2-2; Udinese-Torino 2-0; Torino-Sassuolo 2-1; Cagliari-Torino 2-1.

Juventus

Juventus-Bologna 2-0; Milan-Juventus 0-0; Juventus-Verona 1-1; Lecce-Juventus 0-1; Juventus-Fiorentina 0-2.

L’arbitro di Torino-Juventus

Dirige Luca Zufferli di Udine, assistenti Baccini e Lo Cicero; IV uomo Colombo; VAR Di Paolo, AVAR Marini. In questa Serie A ha arbitrato 17 gare: 9 rigori assegnati, 50 gialli e 1 rosso, con una media di circa 3 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

Derby inedito all’ultima curva: per la prima volta Torino e Juventus si sfidano all’ultima giornata. Le ultime due sfide di campionato sono finite in parità, un segnale di equilibrio che sfida la storia recente, dominata dai bianconeri: imbattuti in 38 degli ultimi 39 confronti. La posta in palio resta altissima: la Juventus potrebbe ancora agganciare la Champions con una combinazione di risultati favorevoli, mentre il Torino ha la chance di chiudere sopra il bottino dello scorso anno. Tatticamente, il confronto promette ribaltamenti rapidi: la Juve è micidiale in transizione, ma proprio i granata sono il top del campionato per reti in contropiede. Occhio ai duelli chiave: Simeone è in serie positiva casalinga e storicamente vede la porta contro la Juve; dall’altra parte Vlahovic ha già colpito nel derby fuori casa e cerca continuità. Un ultimo atto che profuma di storia, identità e dettagli.

Torino e Juventus arrivano da due pareggi di fila nel derby; solo due volte in A sono saliti almeno a tre consecutivi.

e arrivano da due pareggi di fila nel derby; solo due volte in A sono saliti almeno a tre consecutivi. La Juventus è rimasta imbattuta in 38 degli ultimi 39 derby: solo un successo granata nel periodo, nel 2015 all’Olimpico Grande Torino.

è rimasta imbattuta in 38 degli ultimi 39 derby: solo un successo granata nel periodo, nel 2015 all’Olimpico Grande Torino. Prima volta nella storia che il derby si gioca all’ultima giornata di un campionato di Serie A.

La Juventus può ancora agganciare la Champions: serve vincere e una combinazione favorevole tra risultati di Como, Milan e Roma .

può ancora agganciare la Champions: serve vincere e una combinazione favorevole tra risultati di Como, e . Il Torino , con un punto, supererebbe il bottino totale della passata stagione.

, con un punto, supererebbe il bottino totale della passata stagione. Transizioni protagoniste: 9 gol in contropiede per il Torino , 8 per la Juventus nel torneo.

, 8 per la nel torneo. Simeone ha segnato in ciascuna delle ultime cinque gare interne di A: può puntare a una striscia record granata nell’era dei tre punti.

ha segnato in ciascuna delle ultime cinque gare interne di A: può puntare a una striscia record granata nell’era dei tre punti. Vlahovic ha già deciso un derby in trasferta e può tornare a segnare in due gare esterne consecutive.

Le statistiche stagionali di Torino e Juventus

Possesso e solidità raccontano due filosofie: la Juventus controlla più a lungo (57,1% vs 44,0%) e concede poco (32 gol subiti), mentre il Torino soffre dietro (61) ma sa colpire con ripartenze e palle inattive. Tiri nello specchio: Juve 223, Toro 146; clean sheet: 16 a 12 per i bianconeri. Attenzione inoltre alla precisione al tiro: 50,3% Juve, 46,7% Toro.

Giocatori chiave: per il Torino il capocannoniere è Simeone (11), con Vlasic uomo-assist (3) e più ammonito (7). In porta, Paleari a 9 clean sheet. Per la Juventus guida i gol Yildiz (10), assist-man Yildiz (6); più ammonito Locatelli (9) e tra i pali Di Gregorio a quota 13 gare senza subire reti.

Torino Juventus Partite giocate 37 37 Vittorie 12 19 Pareggi 8 11 Sconfitte 17 7 Gol fatti 42 59 Gol subiti 61 32 Possesso palla (%) 44,0 57,1 Tiri in porta 146 223 Precisione al tiro (%) 46,7 50,3 Clean sheet 12 16 Cartellini gialli 71 48 Cartellini rossi 1 2 Capocannoniere (gol) Simeone 11 Yildiz 10 Top assist Vlasic 3 Yildiz 6 Più ammonito Vlasic 7 Locatelli 9 Portiere (clean sheet) Paleari 9 Di Gregorio 13

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Torino-Juventus? Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45 (ora italiana). Dove si gioca Torino-Juventus? Allo stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Juventus? Luca Zufferli di Udine; assistenti Baccini–Lo Cicero, IV uomo Colombo, VAR Di Paolo, AVAR Marini.

ANSA