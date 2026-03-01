Torino-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino–Lazio accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sfida di mezza classifica con punti pesanti: i granata sono 14° con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 25 gol fatti, 47 subiti), i biancocelesti 10° a quota 34 (8 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte; 26 gol segnati, 25 incassati). Un incrocio di rilancio: il Torino cerca ossigeno, la Lazio ambisce a restare agganciata al treno europeo.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Torino-Lazio
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Torino e Lazio
Probabili formazioni
Si va verso un confronto tattico intrigante: il Torino dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Simeone e Kulenovic a dividersi l’area, supportati tra le linee da Vlasic. In mediana Prati in regia e gamba con Gineitis; sulle corsie l’opzione Pedersen–Lazaro darebbe ampiezza, ma Nkounkou potrebbe insidiare a sinistra. Dietro, perno Maripán con Marianucci e Coco. Assenze: out per infortunio Adams, Aboukhlal, Savva; squalificato Ilkhan. La Lazio dovrebbe andare sul 4-3-3: Dia terminale con Isaksen e Zaccagni larghi; in mezzo regia a Cataldi, mezzali Belahyane e Taylor. Dietro coppia Romagnoli–Provstgaard, terzini Marusic e Pellegrini. Possibili alternative: Patric per un assetto più prudente, Cancellieri carta dalla panchina. Indisponibili pesanti per i biancocelesti: out Pedro, Gigot, Basic, Rovella, Gila.
Torino
- Modulo 3-5-2
- Paleari; Marianucci Maripán Coco; Pedersen Vlasic Prati Gineitis Lazaro; Kulenovic Simeone
Lazio
- Modulo 4-3-3
- Provedel; Marusic Romagnoli Provstgaard Pellegrini; Belahyane Cataldi Taylor; Isaksen Dia Zaccagni
Gli indisponibili
Capitolo assenze: il Torino perde soluzioni in avanti e in corsia e dovrà fare i conti con la squalifica di Ilkhan, che riduce le rotazioni in mezzo. Nella Lazio pesano la qualità di Pedro e la regia di Rovella, mentre dietro le alternative a Romagnoli sono limitate senza Gigot e Gila. Condizioni di Basic ancora da valutare, con rientri che potrebbero slittare.
- Torino
- Adams (infortunio al polpaccio)
- Aboukhlal (infortunio muscolare)
- Savva (infortunio al ginocchio)
- Ilkhan (squalifica per rosso)
- Lazio
- Pedro (infortunio alla caviglia)
- Gigot (infortunio alla caviglia)
- Basic (infortunio all’inguine)
- Rovella (frattura della clavicola)
- Gila (infortunio al ginocchio)
Le ultime partite giocate
Il Torino alterna un colpo casalingo a scivoloni pesanti in trasferta, con difesa in affanno. La Lazio marcia con solidità, pareggia spesso e trova fiammate nei finali equilibrati. Forma recente che spinge gli ospiti, ma l’ambiente dell’Olimpico Grande Torino può riequilibrare l’inerzia.
|Torino
|ko
|ok
|x
|ko
|ko
|Lazio
|x
|ok
|x
|ko
|x
- Torino
Como-Torino 6-0; Torino-Lecce 1-0; Fiorentina-Torino 2-2; Torino-Bologna 1-2; Genoa-Torino 3-0.
- Lazio
Lecce-Lazio 0-0; Lazio-Genoa 3-2; Juventus-Lazio 2-2; Lazio-Atalanta 0-2; Cagliari-Lazio 0-0.
L’arbitro di Torino-Lazio
Dirige Abisso con assistenti Imperiale e Cavallina, IV Tremolada, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna. Nella Serie A 2025-26 Rosario Abisso ha arbitrato 7 gare: 0 rigori assegnati, 26 gialli e 3 rossi, media di 4.1 cartellini a partita; 22 offside fischiati e 184 falli sanzionati. Direzione tendenzialmente severa nelle situazioni borderline.
Informazioni interessanti
Tradizione e forma raccontano una sfida ricca di incroci: la Lazio è storicamente scomoda per il Torino, specie in trasferta, dove i biancocelesti non perdono da tempo. L’andata ad alto punteggio ha mostrato crepe e qualità di entrambe, con i granata oggi alla ricerca di solidità e cinismo. Palle inattive e recuperi offensivi sono temi caldi: il Torino fatica a capitalizzare da fermo e soffre la pressione alta, mentre la Lazio tende a pareggi recenti ma con una fase difensiva ordinata. Occhio ai duelli: Simeone è una spina nel fianco storica per i biancocelesti, Cancellieri ha già colpito i granata. Il contesto, con classifica corta e obiettivi europei in vista per la Lazio, rende il margine d’errore minimo: primo gol e gestione delle transizioni potrebbero indirizzare il match.
- Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di A contro la Lazio (1-0 nel 2023 con gol di Ilic).
- La Lazio è imbattuta da sei trasferte di A a Torino (4V, 2N) e ha vinto le due più recenti.
- Dopo il 3-3 dell’andata, c’è la chance di un doppio pareggio stagionale tra queste squadre, come nel 2007/08 e 2021/22.
- Il Torino ha una sola vittoria nelle ultime otto di campionato: quando non subisce, vince; altrimenti incassa almeno due reti.
- Lazio solida fuori: sei trasferte senza ko (2V, 4N), con tre pari di fila, due dei quali a reti bianche.
- Per il Torino è una delle partenze più complicate dell’ultimo decennio: 27 punti dopo 26 turni come nel 2020/21.
- Palle inattive: Torino ultimo per gol da fermo (6), Lazio appena sopra (7, come Verona).
- Pressione alta: la Lazio è prima per recuperi offensivi (197); il Torino ha incassato 5 gol da questa situazione.
- Simeone è la “bestia nera” della Lazio: 9 reti in A contro i biancocelesti, compresa quella dell’andata.
- Cancellieri ha segnato 3 volte al Torino, incluse le sue ultime marcature in Serie A (doppietta all’andata).
Le statistiche stagionali di Torino e Lazio
Numeri alla mano, la Lazio concede poco (25 gol subiti) e gestisce meglio il pallone (possesso 50.8%), mentre il Torino fatica dietro (47 subiti) e riparte con baricentro più basso (43.9%). Tiri nello specchio simili (109 vs 100), ma i biancocelesti vantano più clean sheet (12 a 9) e maggiore precisione di passaggio. La gara potrebbe decidersi nelle transizioni e sulle catene esterne.
Giocatori: per il Torino il capocannoniere è Vlasic (6), poi Simeone (5) e Adams (4); top assist Vlasic (3). Più ammonito Vlasic (6), espulso Ilkhan (1). Clean sheet: Paleari 6. Per la Lazio marcatori diffusi: Cataldi (3), Zaccagni (3), Cancellieri (3); assist leader Castellanos (3) e Cataldi (3). Più ammonito Zaccagni (6), espulso Basic (1) e Noslin (1). Clean sheet: Provedel 12.
|Torino
|Lazio
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|7
|8
|Pareggi
|6
|10
|Sconfitte
|13
|8
|Gol fatti
|25
|26
|Gol subiti
|47
|25
|Possesso palla (%)
|43.9
|50.8
|Tiri nello specchio
|109
|100
|Clean sheet
|9
|12
|Cartellini gialli
|50
|52
|Cartellini rossi
|1
|7
|Capocannoniere
|Vlasic 6
|Cataldi/Zaccagni/Cancellieri 3
|Top assist
|Vlasic 3
|Castellanos/Cataldi 3
FAQ
- Quando si gioca Torino-Lazio e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Domenica 1 marzo 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Torino-Lazio?
-
Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino.
- Chi è l’arbitro di Torino-Lazio?
-
Rosario Abisso; assistenti Imperiale e Cavallina, IV Tremolada, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.