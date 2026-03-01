Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Torino-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Lazio di Serie A 2025-26, 27a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

TorinoLazio accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sfida di mezza classifica con punti pesanti: i granata sono 14° con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 25 gol fatti, 47 subiti), i biancocelesti 10° a quota 34 (8 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte; 26 gol segnati, 25 incassati). Un incrocio di rilancio: il Torino cerca ossigeno, la Lazio ambisce a restare agganciata al treno europeo.


Probabili formazioni

Si va verso un confronto tattico intrigante: il Torino dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Simeone e Kulenovic a dividersi l’area, supportati tra le linee da Vlasic. In mediana Prati in regia e gamba con Gineitis; sulle corsie l’opzione PedersenLazaro darebbe ampiezza, ma Nkounkou potrebbe insidiare a sinistra. Dietro, perno Maripán con Marianucci e Coco. Assenze: out per infortunio Adams, Aboukhlal, Savva; squalificato Ilkhan. La Lazio dovrebbe andare sul 4-3-3: Dia terminale con Isaksen e Zaccagni larghi; in mezzo regia a Cataldi, mezzali Belahyane e Taylor. Dietro coppia RomagnoliProvstgaard, terzini Marusic e Pellegrini. Possibili alternative: Patric per un assetto più prudente, Cancellieri carta dalla panchina. Indisponibili pesanti per i biancocelesti: out Pedro, Gigot, Basic, Rovella, Gila.

Torino

  • Modulo 3-5-2
  • Paleari; Marianucci Maripán Coco; Pedersen Vlasic Prati Gineitis Lazaro; Kulenovic Simeone

V:Sport

Lazio

  • Modulo 4-3-3
  • Provedel; Marusic Romagnoli Provstgaard Pellegrini; Belahyane Cataldi Taylor; Isaksen Dia Zaccagni

V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Torino perde soluzioni in avanti e in corsia e dovrà fare i conti con la squalifica di Ilkhan, che riduce le rotazioni in mezzo. Nella Lazio pesano la qualità di Pedro e la regia di Rovella, mentre dietro le alternative a Romagnoli sono limitate senza Gigot e Gila. Condizioni di Basic ancora da valutare, con rientri che potrebbero slittare.

  • Torino
    • Adams (infortunio al polpaccio)
    • Aboukhlal (infortunio muscolare)
    • Savva (infortunio al ginocchio)
    • Ilkhan (squalifica per rosso)
  • Lazio
    • Pedro (infortunio alla caviglia)
    • Gigot (infortunio alla caviglia)
    • Basic (infortunio all’inguine)
    • Rovella (frattura della clavicola)
    • Gila (infortunio al ginocchio)

Le ultime partite giocate

Il Torino alterna un colpo casalingo a scivoloni pesanti in trasferta, con difesa in affanno. La Lazio marcia con solidità, pareggia spesso e trova fiammate nei finali equilibrati. Forma recente che spinge gli ospiti, ma l’ambiente dell’Olimpico Grande Torino può riequilibrare l’inerzia.

Torino ko ok x ko ko
Lazio x ok x ko x
  • Torino

Como-Torino 6-0; Torino-Lecce 1-0; Fiorentina-Torino 2-2; Torino-Bologna 1-2; Genoa-Torino 3-0.

  • Lazio

Lecce-Lazio 0-0; Lazio-Genoa 3-2; Juventus-Lazio 2-2; Lazio-Atalanta 0-2; Cagliari-Lazio 0-0.

L’arbitro di Torino-Lazio

Dirige Abisso con assistenti Imperiale e Cavallina, IV Tremolada, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna. Nella Serie A 2025-26 Rosario Abisso ha arbitrato 7 gare: 0 rigori assegnati, 26 gialli e 3 rossi, media di 4.1 cartellini a partita; 22 offside fischiati e 184 falli sanzionati. Direzione tendenzialmente severa nelle situazioni borderline.

Informazioni interessanti

Tradizione e forma raccontano una sfida ricca di incroci: la Lazio è storicamente scomoda per il Torino, specie in trasferta, dove i biancocelesti non perdono da tempo. L’andata ad alto punteggio ha mostrato crepe e qualità di entrambe, con i granata oggi alla ricerca di solidità e cinismo. Palle inattive e recuperi offensivi sono temi caldi: il Torino fatica a capitalizzare da fermo e soffre la pressione alta, mentre la Lazio tende a pareggi recenti ma con una fase difensiva ordinata. Occhio ai duelli: Simeone è una spina nel fianco storica per i biancocelesti, Cancellieri ha già colpito i granata. Il contesto, con classifica corta e obiettivi europei in vista per la Lazio, rende il margine d’errore minimo: primo gol e gestione delle transizioni potrebbero indirizzare il match.

  • Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di A contro la Lazio (1-0 nel 2023 con gol di Ilic).
  • La Lazio è imbattuta da sei trasferte di A a Torino (4V, 2N) e ha vinto le due più recenti.
  • Dopo il 3-3 dell’andata, c’è la chance di un doppio pareggio stagionale tra queste squadre, come nel 2007/08 e 2021/22.
  • Il Torino ha una sola vittoria nelle ultime otto di campionato: quando non subisce, vince; altrimenti incassa almeno due reti.
  • Lazio solida fuori: sei trasferte senza ko (2V, 4N), con tre pari di fila, due dei quali a reti bianche.
  • Per il Torino è una delle partenze più complicate dell’ultimo decennio: 27 punti dopo 26 turni come nel 2020/21.
  • Palle inattive: Torino ultimo per gol da fermo (6), Lazio appena sopra (7, come Verona).
  • Pressione alta: la Lazio è prima per recuperi offensivi (197); il Torino ha incassato 5 gol da questa situazione.
  • Simeone è la “bestia nera” della Lazio: 9 reti in A contro i biancocelesti, compresa quella dell’andata.
  • Cancellieri ha segnato 3 volte al Torino, incluse le sue ultime marcature in Serie A (doppietta all’andata).

Le statistiche stagionali di Torino e Lazio

Numeri alla mano, la Lazio concede poco (25 gol subiti) e gestisce meglio il pallone (possesso 50.8%), mentre il Torino fatica dietro (47 subiti) e riparte con baricentro più basso (43.9%). Tiri nello specchio simili (109 vs 100), ma i biancocelesti vantano più clean sheet (12 a 9) e maggiore precisione di passaggio. La gara potrebbe decidersi nelle transizioni e sulle catene esterne.

Giocatori: per il Torino il capocannoniere è Vlasic (6), poi Simeone (5) e Adams (4); top assist Vlasic (3). Più ammonito Vlasic (6), espulso Ilkhan (1). Clean sheet: Paleari 6. Per la Lazio marcatori diffusi: Cataldi (3), Zaccagni (3), Cancellieri (3); assist leader Castellanos (3) e Cataldi (3). Più ammonito Zaccagni (6), espulso Basic (1) e Noslin (1). Clean sheet: Provedel 12.

Torino Lazio
Partite giocate 26 26
Vittorie 7 8
Pareggi 6 10
Sconfitte 13 8
Gol fatti 25 26
Gol subiti 47 25
Possesso palla (%) 43.9 50.8
Tiri nello specchio 109 100
Clean sheet 9 12
Cartellini gialli 50 52
Cartellini rossi 1 7
Capocannoniere Vlasic 6 Cataldi/Zaccagni/Cancellieri 3
Top assist Vlasic 3 Castellanos/Cataldi 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Torino-Lazio e a che ora è il calcio d’inizio?

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 18:00.

Dove si gioca Torino-Lazio?

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino.

Chi è l’arbitro di Torino-Lazio?

Rosario Abisso; assistenti Imperiale e Cavallina, IV Tremolada, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna.

Torino-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Cremonese - Milan
Sassuolo - Atalanta
Torino - Lazio
Roma - Juventus
SERIE B:
Catanzaro - Frosinone
Pescara - Palermo
Mantova - Carrarese

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio