Torino-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Lazio di Serie A 2025-26, 27a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino–Lazio accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sfida di mezza classifica con punti pesanti: i granata sono 14° con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 25 gol fatti, 47 subiti), i biancocelesti 10° a quota 34 (8 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte; 26 gol segnati, 25 incassati). Un incrocio di rilancio: il Torino cerca ossigeno, la Lazio ambisce a restare agganciata al treno europeo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni

Si va verso un confronto tattico intrigante: il Torino dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Simeone e Kulenovic a dividersi l’area, supportati tra le linee da Vlasic. In mediana Prati in regia e gamba con Gineitis; sulle corsie l’opzione Pedersen–Lazaro darebbe ampiezza, ma Nkounkou potrebbe insidiare a sinistra. Dietro, perno Maripán con Marianucci e Coco. Assenze: out per infortunio Adams, Aboukhlal, Savva; squalificato Ilkhan. La Lazio dovrebbe andare sul 4-3-3: Dia terminale con Isaksen e Zaccagni larghi; in mezzo regia a Cataldi, mezzali Belahyane e Taylor. Dietro coppia Romagnoli–Provstgaard, terzini Marusic e Pellegrini. Possibili alternative: Patric per un assetto più prudente, Cancellieri carta dalla panchina. Indisponibili pesanti per i biancocelesti: out Pedro, Gigot, Basic, Rovella, Gila.

Torino

Modulo 3-5-2

Paleari; Marianucci Maripán Coco; Pedersen Vlasic Prati Gineitis Lazaro; Kulenovic Simeone

V:Sport

Lazio

Modulo 4-3-3

Provedel; Marusic Romagnoli Provstgaard Pellegrini; Belahyane Cataldi Taylor; Isaksen Dia Zaccagni

V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Torino perde soluzioni in avanti e in corsia e dovrà fare i conti con la squalifica di Ilkhan, che riduce le rotazioni in mezzo. Nella Lazio pesano la qualità di Pedro e la regia di Rovella, mentre dietro le alternative a Romagnoli sono limitate senza Gigot e Gila. Condizioni di Basic ancora da valutare, con rientri che potrebbero slittare.

Torino Adams (infortunio al polpaccio) Aboukhlal (infortunio muscolare) Savva (infortunio al ginocchio) Ilkhan (squalifica per rosso)

Lazio Pedro (infortunio alla caviglia) Gigot (infortunio alla caviglia) Basic (infortunio all’inguine) Rovella (frattura della clavicola) Gila (infortunio al ginocchio)



Le ultime partite giocate

Il Torino alterna un colpo casalingo a scivoloni pesanti in trasferta, con difesa in affanno. La Lazio marcia con solidità, pareggia spesso e trova fiammate nei finali equilibrati. Forma recente che spinge gli ospiti, ma l’ambiente dell’Olimpico Grande Torino può riequilibrare l’inerzia.

Torino ko ok x ko ko Lazio x ok x ko x

Torino

Como-Torino 6-0; Torino-Lecce 1-0; Fiorentina-Torino 2-2; Torino-Bologna 1-2; Genoa-Torino 3-0.

Lazio

Lecce-Lazio 0-0; Lazio-Genoa 3-2; Juventus-Lazio 2-2; Lazio-Atalanta 0-2; Cagliari-Lazio 0-0.

L’arbitro di Torino-Lazio

Dirige Abisso con assistenti Imperiale e Cavallina, IV Tremolada, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna. Nella Serie A 2025-26 Rosario Abisso ha arbitrato 7 gare: 0 rigori assegnati, 26 gialli e 3 rossi, media di 4.1 cartellini a partita; 22 offside fischiati e 184 falli sanzionati. Direzione tendenzialmente severa nelle situazioni borderline.

Informazioni interessanti

Tradizione e forma raccontano una sfida ricca di incroci: la Lazio è storicamente scomoda per il Torino, specie in trasferta, dove i biancocelesti non perdono da tempo. L’andata ad alto punteggio ha mostrato crepe e qualità di entrambe, con i granata oggi alla ricerca di solidità e cinismo. Palle inattive e recuperi offensivi sono temi caldi: il Torino fatica a capitalizzare da fermo e soffre la pressione alta, mentre la Lazio tende a pareggi recenti ma con una fase difensiva ordinata. Occhio ai duelli: Simeone è una spina nel fianco storica per i biancocelesti, Cancellieri ha già colpito i granata. Il contesto, con classifica corta e obiettivi europei in vista per la Lazio, rende il margine d’errore minimo: primo gol e gestione delle transizioni potrebbero indirizzare il match.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di A contro la Lazio (1-0 nel 2023 con gol di Ilic ).

ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di A contro la (1-0 nel 2023 con gol di ). La Lazio è imbattuta da sei trasferte di A a Torino (4V, 2N) e ha vinto le due più recenti.

è imbattuta da sei trasferte di A a Torino (4V, 2N) e ha vinto le due più recenti. Dopo il 3-3 dell’andata, c’è la chance di un doppio pareggio stagionale tra queste squadre, come nel 2007/08 e 2021/22.

Il Torino ha una sola vittoria nelle ultime otto di campionato: quando non subisce, vince; altrimenti incassa almeno due reti.

ha una sola vittoria nelle ultime otto di campionato: quando non subisce, vince; altrimenti incassa almeno due reti. Lazio solida fuori: sei trasferte senza ko (2V, 4N), con tre pari di fila, due dei quali a reti bianche.

solida fuori: sei trasferte senza ko (2V, 4N), con tre pari di fila, due dei quali a reti bianche. Per il Torino è una delle partenze più complicate dell’ultimo decennio: 27 punti dopo 26 turni come nel 2020/21.

è una delle partenze più complicate dell’ultimo decennio: 27 punti dopo 26 turni come nel 2020/21. Palle inattive: Torino ultimo per gol da fermo (6), Lazio appena sopra (7, come Verona).

ultimo per gol da fermo (6), appena sopra (7, come Verona). Pressione alta: la Lazio è prima per recuperi offensivi (197); il Torino ha incassato 5 gol da questa situazione.

è prima per recuperi offensivi (197); il ha incassato 5 gol da questa situazione. Simeone è la “bestia nera” della Lazio : 9 reti in A contro i biancocelesti, compresa quella dell’andata.

è la “bestia nera” della : 9 reti in A contro i biancocelesti, compresa quella dell’andata. Cancellieri ha segnato 3 volte al Torino, incluse le sue ultime marcature in Serie A (doppietta all’andata).

Le statistiche stagionali di Torino e Lazio

Numeri alla mano, la Lazio concede poco (25 gol subiti) e gestisce meglio il pallone (possesso 50.8%), mentre il Torino fatica dietro (47 subiti) e riparte con baricentro più basso (43.9%). Tiri nello specchio simili (109 vs 100), ma i biancocelesti vantano più clean sheet (12 a 9) e maggiore precisione di passaggio. La gara potrebbe decidersi nelle transizioni e sulle catene esterne.

Giocatori: per il Torino il capocannoniere è Vlasic (6), poi Simeone (5) e Adams (4); top assist Vlasic (3). Più ammonito Vlasic (6), espulso Ilkhan (1). Clean sheet: Paleari 6. Per la Lazio marcatori diffusi: Cataldi (3), Zaccagni (3), Cancellieri (3); assist leader Castellanos (3) e Cataldi (3). Più ammonito Zaccagni (6), espulso Basic (1) e Noslin (1). Clean sheet: Provedel 12.

Torino Lazio Partite giocate 26 26 Vittorie 7 8 Pareggi 6 10 Sconfitte 13 8 Gol fatti 25 26 Gol subiti 47 25 Possesso palla (%) 43.9 50.8 Tiri nello specchio 109 100 Clean sheet 9 12 Cartellini gialli 50 52 Cartellini rossi 1 7 Capocannoniere Vlasic 6 Cataldi/Zaccagni/Cancellieri 3 Top assist Vlasic 3 Castellanos/Cataldi 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Torino-Lazio e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 1 marzo 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Torino-Lazio? Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Lazio? Rosario Abisso; assistenti Imperiale e Cavallina, IV Tremolada, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna.