Torino-Lecce, moviola: Falcone fenomeno, batte anche tecnologia gol-non gol

La prova dell’arbitro lombardo Simone Sozza all’Olimpico Grande Torino nel lunch match della 23esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Torino-Lecce- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. In A quest’anno è stato designato per Cagliari-Fiorentina, Lazio-Roma, Juventus-Atalanta, Genoa-Parma, Inter-Fiorentina e Milan-Inter. Ultima uscita in Lazio-Fiorentina, vediamo come se l’è cavata l’arbitro lombardo stavolta.

I precedenti di Sozza con Torino e Lecce

Il bilancio dei precedenti del Lecce nelle 6 partite dirette dall’arbitro Sozza era di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. E’ stata invece la settima volta che Sozza ha diretto una gara dei granata, con un bilancio che parlava di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Costanzo con Marchetti IV uomo, Aureliano al Var e Di Vuolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Vlasic, Tiago Gabriel Coelho, Ramadani, Prati.

Toro-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Non c’è fuorigioco al 29′ sul gol di Chè Adams che sotto porta insacca su assist di Vlahovic. Primo giallo al 45′ per Vlasic, intervenuto duramente su Coulibaly: era diffidato e salterà la prossima partita. Al 48′ Zapata scaglia un bolide a colpo sicuro, miracolo di Falcone. Al 60′ giallo per Tiago Gabriel Coelho per una trattenuta a Zapata. Al 71′ ammonito anche Ramadani. Al 73′ spizzata di Zapata e testa di Maripan: la palla sembra in rete ma Falcone riesce a deviarla prima che superi del tutto la linea bianca, l’orologio dell’arbitro Sozza non suona e il Var conferma: non è gol. Al 95′ giallo per Prati che spende il fallo per evitare una ripartenza pericolosa. Dopo 4′ di recupero Torino-Lecce finisce con il successo dei granata per 1-0.