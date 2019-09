Torino-Lecce 2019-2020, probabili formazioni

Torino-Lecce, che chiuderà la terza giornata di campionato, è in programma lunedì 16 settembre alle ore 20.45. Mazzarri ha recuperato praticamente tutti gli infortunati ed è pronto a far esordire Verdi. In attacco possibile tridente con l’ex Napoli, Belotti e Zaza. Se l’ex Juve non ce la fa, possibile 3-5-2 con Meité a centrocampo.

La squadra di Liverani deve scuotersi dopo le sconfitte nelle prime due partite. Possibile 4-3-1-2, in attacco sicuri Lapadula e Falco, ballottaggio tra Mancosu e Farias.

Probabili formazioni

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

SPORTAL.IT | 13-09-2019 11:16