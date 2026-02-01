Torino-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Lecce di Serie A 2025-26, 23a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino e Lecce si sfidano domenica 1 febbraio 2026 alle 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino, match della 23a giornata di Serie A. È uno scontro salvezza: granata 15° con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 21 gol segnati, 40 subiti), giallorossi 17° a quota 18 (4 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 13 gol fatti, 29 incassati). Punti pesanti in palio nel lunch match, tra la necessità di invertire i trend recenti e consolidare una classifica corta e insidiosa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Torino-Lecce

Il quadro delle scelte va definendosi: il Torino dovrebbe ripartire dal 3-1-4-2 con Paleari a difendere i pali e la linea a tre guidata da Maripan, mentre sulle corsie potrebbero agire Pedersen e Lazaro. In mezzo, Ilkhan in regia, con Vlasic e Casadei a supporto. Davanti, spazio alla coppia Zapata-Adams, anche alla luce delle assenze: fuori Schuurs e Ilic, oltre a Masina e Gineitis, con dubbi su altri elementi offensivi. Il Lecce si orienterebbe verso il 4-2-3-1: Falcone in porta, Danilo Veiga e Gallo larghi, coppia centrale con Siebert e Tiago Gabriel; in mediana Ramadani e Coulibaly, quindi il trio Pierotti-Gandelman-Banda alle spalle di Stulic. Pochi i margini per sorprese, ma non è esclusa qualche rotazione tra trequarti e fasce, anche in funzione dei rientri graduali e delle energie post-ultime gare.

Torino (3-1-4-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Ilkhan; Pedersen, Vlasic, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams.

V:Sport

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

V:Sport

Gli indisponibili di Torino-Lecce

Emergenza gestibile per entrambe ma con assenze che pesano sulle rotazioni. Nel Torino fuori elementi chiave della retroguardia e alternative tra mediana e attacco, riducendo le opzioni soprattutto nei duelli fisici. Il Lecce deve rinunciare a un uomo di fantasia sulle palle inattive e a un giovane riferimento offensivo: limiti che potrebbero spingere a un approccio più prudente e alle transizioni rapide sugli esterni.

Torino – Infortunati: Masina (infortunio all’anca), Simeone (infortunio alla coscia), Schuurs (lesione del legamento crociato anteriore), Ismajli (infortunio alla coscia), Aboukhlal (infortunio alla coscia), Ilic (problema alla schiena), Gineitis (infortunio alla coscia), Savva (infortunio al ginocchio), Dembélé (problema fisico). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio all’anca), (infortunio alla coscia), (lesione del legamento crociato anteriore), (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (problema alla schiena), (infortunio alla coscia), (infortunio al ginocchio), (problema fisico). Squalificati: nessuno. Lecce – Infortunati: Pierret (infortunio al bacino), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento delicato per entrambe: il Torino arriva da un solo successo nelle ultime cinque, con una serie di ko pesanti, mentre il Lecce ha rallentato, incassando quattro sconfitte e un pari a reti bianche. Ritmi e attenzione agli episodi potrebbero indirizzare il lunch match, dove l’inerzia psicologica peserà quanto la tattica.

Torino ok ko ko ko ko Lecce ko ko ko ko x

Questo il dettaglio dei risultati:

Torino

Verona-Torino 0-3; Torino-Udinese 1-2; Atalanta-Torino 2-0; Torino-Roma 0-2; Como-Torino 6-0.

Lecce

Lecce-Roma 0-2; Lecce-Parma 1-2; Inter-Lecce 1-0; Milan-Lecce 1-0; Lecce-Lazio 0-0.

L’arbitro di Torino-Lecce

Dirige Sozza (Simone, Seregno). Assistenti Baccini e Costanzo, IV Marchetti; VAR Aureliano, AVAR Di Vuolo. In questa Serie A 2025/26 Sozza ha diretto 9 gare, fischiando 5 rigori, con 32 ammonizioni, 3 doppi gialli e 5 rossi: media 4.4 cartellini a partita, indice di gestione severa nei momenti caldi.

Informazioni interessanti

La sfida tra Torino e Lecce arriva in un crocevia della stagione: i giallorossi inseguono una storica terza vittoria di fila contro i granata, mentre la squadra di casa può far leva su una tradizione favorevole nei precedenti interni, spesso a porta inviolata. Il momento però racconta di flessioni: il Torino ha incassato una striscia di sconfitte pesanti, il Lecce non trova il gol da tre gare e fatica a sbloccarsi. Il lunch match mette faccia a faccia il peggior attacco del torneo e la difesa più perforata: ogni dettaglio su piazzati e transizioni potrebbe pesare come un macigno. Occhio agli uomini chiave: Vlasic in crescita realizzativa per i granata, Tiago Gabriel dominante nei duelli aerei per i salentini. Anche l’orario delle 12.30 racconta tendenze: Torino spesso produttivo in questa finestra, Lecce in calo nelle ultime uscite. Numeri e storia si intrecciano in un equilibrio sottile: per rompere l’inerzia serviranno precisione sotto porta e massima attenzione alle palle inattive.

Il Lecce ha vinto le ultime due contro il Torino e sogna un tris mai riuscito in Serie A.

ha vinto le ultime due contro il e sogna un tris mai riuscito in Serie A. Nei tre precedenti più recenti a Torino, granata sempre imbattuti e con clean sheet: tradizione casalinga che pesa.

Il Torino arriva da quattro ko di fila in campionato con media di tre reti subite: serie negativa da invertire.

arriva da quattro ko di fila in campionato con media di tre reti subite: serie negativa da invertire. Il Lecce non vince da sette giornate (2N, 5P) e non segna da tre: astinenza prolungata.

non vince da sette giornate (2N, 5P) e non segna da tre: astinenza prolungata. Media punti granata bassa (23 in 22 gare): peggio solo nel 2020/21 dopo lo stesso numero di partite.

I giallorossi hanno raccolto l’83% dei punti contro squadre della metà destra: rendimento pragmatico.

Lunch match favorevole al Torino nelle ultime uscite; Lecce reduce da due sconfitte nella stessa fascia oraria.

nelle ultime uscite; reduce da due sconfitte nella stessa fascia oraria. Si affrontano il peggior attacco ( Lecce , 13 gol) e la peggior difesa ( Torino , 40 subiti): sfida di estremi.

, 13 gol) e la peggior difesa ( , 40 subiti): sfida di estremi. Vlasic ha firmato il suo primo gol italiano in casa contro il Lecce: precedenti incoraggianti.

ha firmato il suo primo gol italiano in casa contro il Lecce: precedenti incoraggianti. Tiago Gabriel guida la Serie A per duelli aerei vinti tra i difensori; Danilo Veiga è al top per contrasti.

Le statistiche stagionali di Torino e Lecce

Il Torino produce e tira di più (95 conclusioni nello specchio) ma paga una difesa in affanno (40 gol subiti); il Lecce concede meno reti (29) ma fatica a segnare (13 gol) e a indirizzare i tiri (36.36% di precisione). Possesso simile (44.1% vs 42.4%), clean sheet vicini (8 a 7): il confronto promette equilibrio, deciso da episodi e qualità nelle aree.

Focus giocatori: nel Torino i migliori marcatori sono Vlasic e Simeone (5), con Lazaro leader assist a 2; più ammonito Casadei (5); clean sheet per Paleari (5). Nel Lecce bottino distribuito: in testa Stulic e Banda (2); miglior uomo-assist Berisha (3); più ammonito Ramadani (6); clean sheet Falcone (7).

Torino Lecce Partite giocate 22 22 Vittorie 6 4 Pareggi 5 6 Sconfitte 11 12 Gol segnati 21 13 Gol subiti 40 29 Possesso palla (%) 44.1 42.4 Tiri nello specchio 95 52 Precisione tiro (%) 49.48 36.36 Cartellini gialli 39 42 Clean sheet 8 7 Capocannoniere Vlasic 5 Stulic 2 Top assistman Lazaro 2 Berisha 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Torino-Lecce e a che ora? Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Torino-Lecce? Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Lecce? Simone Sozza. Assistenti Baccini e Costanzo, IV uomo Marchetti, VAR Aureliano, AVAR Di Vuolo.