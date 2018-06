Accordo totale tra Roma e Torino per Bruno Peres. L'esterno brasiliano, ceduto due anni fa ai giallorossi per 15 milioni di euro, tornerà in granata per 9 milioni.

Manca ancora il sì del giocatore: nelle ultime ore c'è stata una frenata con l'entourage del terzino, anche se la situazione si potrebbe sbloccare a breve.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 10:20